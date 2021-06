Мессі забив за Аргентину і встановив рекорд збірної

Ліонель Мессі забив 39 гол в офіційних матчах за збірну Аргентини. В першому турі Кубку Америки його команда зустрічалася з Чилі і задовольнилася нічиєю – 1:1.

Гол Лео дозволив йому перевершити за цим показником легендарного Габріеля Батістут. У нього в активі 38 забитих м’ячів.

Messi already Argentina’s all-time leading goalscorer with 73 international goals (including friendlies).



But he’s now broken a tie with Batistuta after netting his 39th competitive goal. Another piece of history.#ARGxCHI #CopaAmerica https://t.co/GsyUq2aHPD