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    Мессі забив за Аргентину і встановив рекорд збірної

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    Ліонель Мессі встановив чергове досягнення - Мессі забив за Аргентину і встановив рекорд збірної
    Ліонель Мессі встановив чергове досягнення
    Фото з відкритих джерел

    На Кубку Америки команда лідера «Барселони» не змогла взяти гору над Чилі

    Ліонель Мессі забив 39 гол в офіційних матчах за збірну Аргентини. В першому турі Кубку Америки його команда зустрічалася з Чилі і задовольнилася нічиєю – 1:1.

    Гол Лео дозволив йому перевершити за цим показником легендарного Габріеля Батістут. У нього в активі 38 забитих м’ячів.

    Усього на рахунку Мессі 145 матчів у складі збірної Аргентини, в яких він забив 73 м'ячі. У Батістути 45 голів в 49 зустрічах. Замикає трійку бомбардирів з урахуванням всіх матчів Серхіо Агуеро – 41 гол в 97 іграх.

    Кубок Америки мав пройти в Аргентині і Колумбії, проте за два тижні до старту його вирішили провести в Бразилії.

    В інших матчах Бразилія розгромила Венесуелу – 3:0, Колумбія взяла гору над Еквадором – 1:0, а Парагвай здолав Болівію – 3:1.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі
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    Мессі забив за Аргентину і встановив рекорд збірної