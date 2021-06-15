Мессі забив за Аргентину і встановив рекорд збірної

На Кубку Америки команда лідера «Барселони» не змогла взяти гору над Чилі

Ліонель Мессі забив 39 гол в офіційних матчах за збірну Аргентини. В першому турі Кубку Америки його команда зустрічалася з Чилі і задовольнилася нічиєю – 1:1.

Гол Лео дозволив йому перевершити за цим показником легендарного Габріеля Батістут. У нього в активі 38 забитих м’ячів.

Messi already Argentina’s all-time leading goalscorer with 73 international goals (including friendlies).



But he’s now broken a tie with Batistuta after netting his 39th competitive goal. Another piece of history.#ARGxCHI #CopaAmerica https://t.co/GsyUq2aHPD — Sacha Pisani (@Sachk0) June 14, 2021

Усього на рахунку Мессі 145 матчів у складі збірної Аргентини, в яких він забив 73 м'ячі. У Батістути 45 голів в 49 зустрічах. Замикає трійку бомбардирів з урахуванням всіх матчів Серхіо Агуеро – 41 гол в 97 іграх.

Кубок Америки мав пройти в Аргентині і Колумбії, проте за два тижні до старту його вирішили провести в Бразилії.

В інших матчах Бразилія розгромила Венесуелу – 3:0, Колумбія взяла гору над Еквадором – 1:0, а Парагвай здолав Болівію – 3:1.