Євро-2020. Прогноз на матч Франція – Німеччина

На чемпіонаті континенту в боротьбу вступають головні фаворити

Чемпіони світу французи розпочинають боротьбу на Євро-2020. Суперник – дуже грізний, один з найтитулованіших в історії футболу команда Німеччини. Причому гра відбудеться в Мюнхені. Ціїю грою завершиться перший тур чемпіонату.

Французька і німецька збірні відносяться до числа головних претендентів на золоті медалі. Воно й не дуже дивно – досить поглянути на «зірок» світової величини, які є в розпорядженні у Дідьє Дешама і Йоахіма Льова. Збірна Франції підходить до старту європейської першості в непоганому настрої, адже в чотирьох останніх матчах чемпіони світу здобули чотири перемоги і не пропустили при цьому жодного м'яча.

А ось німецька команда в останній офіційній грі несподівано програла на своєму полі команді Північної Македонії, яка грає в групі з Україною. Так, за цим фіаско пішла не тільки бойова нічия з Данією, а й переконлива перемога над Латвією, але осад все одно залишився.

Команди провели між собою 31 матч, за підсумками яких перевага у Франції: 14 перемог, 9 поразок, 8 нічийних результатів.

В рамках фінальної стадії Євро команди зустрічалися у 2016 році: французи перемогли 2:0 завдяки дублю Антуана Грізманна.

Німці не обіграють французів в офіційних іграх з 2014 року.

Наш прогноз на матч – німці не програють.