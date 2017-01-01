Мартен Фуркад захоплює особистий залік Кубку світу, Норвегія закріпилася у Кубку націй
- Сьогодні, 19:41
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Україна закриває щільну десятку в рейтингу Кубка націй
У суботу, 2-го грудня, в Естерсунді у межах першого етапу Кубку світу з біатлону пройшла чоловіча спринтерська гонка.
«Главком» уже повідомляв, що гонку виграв норвежець Тар'єй Бьо, який зміг обійти Мартена Фуркада на 0,7 секунди.
Водночас, українські біатлоністи не змогли потрапити навіть до ТОП-40 кращих.
Відразу після завершення гонки було оновлено рейтинги Кубку світу.
Загальний залік у чоловіків
1. Мартен Фуркад - 102
2. Йоганнес-Тінґнес Бьо – 90
3. Кентен Фійон-Має – 83
4. Тар'єй Бьо – 81
5. Еміль-Геґле Свендсен - 73
...34. Артем Прима (Україна) – 18
...27. Сергія Семенов (Україна) – 17
Залік спринтерських гонок у чоловіків
1. Тар'єй Бьо - 60
2. Мартен Фуркад - 54
3. Ерік Лессер - 48
4. Еміль-Геґле Свендсен - 43
5. Зімон Шемпп - 40
Кубок націй у чоловіків
1. Норвегія - 1175.0
2. Німеччина - 1156.0
3. Франція - 1139.0
4. Росія - 1022.0
5. Швеція - 990.0
6. Австрія - 988.0
7. Італія - 946.0
8. Швейцарія - 873.0
9. Чехія - 804.0
10. Україна - 798.0