Мартен Фуркад захоплює особистий залік Кубку світу, Норвегія закріпилася у Кубку націй

Україна закриває щільну десятку в рейтингу Кубка націй

У суботу, 2-го грудня, в Естерсунді у межах першого етапу Кубку світу з біатлону пройшла чоловіча спринтерська гонка. «Главком» уже повідомляв, що гонку виграв норвежець Тар'єй Бьо, який зміг обійти Мартена Фуркада на 0,7 секунди. Водночас, українські біатлоністи не змогли потрапити навіть до ТОП-40 кращих. Відразу після завершення