Гонку виграв норвежець Тар'єй Бьо, який зміг обійти Мартена Фуркада на 0,7 секунди

Норвезький біатлоніст Тар'єй Бьо став переможцем спринтерської гонки на етапі Кубка світу в Естерсунді. Бьо-старший відправився на дистанцію тільки під 94-м номером. На той час все йшло до чергової перемоги Мартена Фуркада, який на останньому колі перевершив графіки Еріка Лессера і Маріо Долдера. Норвежець з перших метрів дистанції взяв серйозний



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гонку виграв норвежець Тар'єй Бьо, який зміг обійти Мартена Фуркада на 0,7 секунди

Норвезький біатлоніст Тар'єй Бьо став переможцем спринтерської гонки на етапі Кубка світу в Естерсунді.

Бьо-старший відправився на дистанцію тільки під 94-м номером. На той час все йшло до чергової перемоги Мартена Фуркада, який на останньому колі перевершив графіки Еріка Лессера і Маріо Долдера.

Норвежець з перших метрів дистанції взяв серйозний темп, що не позначилося на якості стрільбі. Стрільбу лежачи Тар'є пройшов без промахів і розташувався на другій проміжній позиції. На стійці Бьо допустив один промах і пішов на дистанцію в 2,1 секунди від Лессера.

Бьо швидко став віртуальним лідером, але за 500 метрів до фінішу вже програвав Фуркаду 0,9 секунди. І все ж норвежець, стиснувши зуби, знайшов в собі сили на останній ривок і випередив лідера на 0,7 секунди.

Тар'єй Бьо оформив дев'яту особисту перемогу в кар'єрі і першу з лютого 2013-го року, коли йому підкорився спринт на домашньому етапі Кубка світу в Холменколлені.

Українські біатлоністи синхронно провалили перший спринт сезону. Кращим став Артем Прима, який посів з двома промахами лише 50-е місце.

Кубок світу з біатлону сезону-2017/18

Естерсунд (Швеція)

Чоловіча спринтерська гонка, 10 км

1. Тар'єй Бьо (Норвегія) (0+1) 22:40,6;

2. Мартен Фуркад (Франція) (1 +0) +0,7;

3. Ерік Лессер (Німеччина) (0 +1) +3,7;

...50. Артем Прима (Україна) (1 +1) +1:39,4;

...61. Володимир Семаков (Україна) (0+1) +1:58,8;

...67. Сергій Семенов (Україна) (3+0) +2:04,1;

...75. Дмитро Підручний (Україна) (0+4) +2:13,4;

...93. Руслан Ткаленко (Україна) (2+2) +2:58,2.

Джерело: Hronika.info