Біатлон. Результати чоловічого спринту в Естерсунді: ні один з українців не потрапив у ТОП-40
- Сьогодні, 17:26
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Розсилка
Гонку виграв норвежець Тар'єй Бьо, який зміг обійти Мартена Фуркада на 0,7 секундиНорвезький біатлоніст Тар'єй Бьо став переможцем спринтерської гонки на етапі Кубка світу в Естерсунді.
Бьо-старший відправився на дистанцію тільки під 94-м номером. На той час все йшло до чергової перемоги Мартена Фуркада, який на останньому колі перевершив графіки Еріка Лессера і Маріо Долдера.
Норвежець з перших метрів дистанції взяв серйозний темп, що не позначилося на якості стрільбі. Стрільбу лежачи Тар'є пройшов без промахів і розташувався на другій проміжній позиції. На стійці Бьо допустив один промах і пішов на дистанцію в 2,1 секунди від Лессера.
Бьо швидко став віртуальним лідером, але за 500 метрів до фінішу вже програвав Фуркаду 0,9 секунди. І все ж норвежець, стиснувши зуби, знайшов в собі сили на останній ривок і випередив лідера на 0,7 секунди.
Тар'єй Бьо оформив дев'яту особисту перемогу в кар'єрі і першу з лютого 2013-го року, коли йому підкорився спринт на домашньому етапі Кубка світу в Холменколлені.
Українські біатлоністи синхронно провалили перший спринт сезону. Кращим став Артем Прима, який посів з двома промахами лише 50-е місце.
Кубок світу з біатлону сезону-2017/18
Естерсунд (Швеція)
Чоловіча спринтерська гонка, 10 км
1. Тар'єй Бьо (Норвегія) (0+1) 22:40,6;
2. Мартен Фуркад (Франція) (1 +0) +0,7;
3. Ерік Лессер (Німеччина) (0 +1) +3,7;
...50. Артем Прима (Україна) (1 +1) +1:39,4;
...61. Володимир Семаков (Україна) (0+1) +1:58,8;
...67. Сергій Семенов (Україна) (3+0) +2:04,1;
...75. Дмитро Підручний (Україна) (0+4) +2:13,4;
...93. Руслан Ткаленко (Україна) (2+2) +2:58,2.
Джерело: Hronika.info