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    Біатлон. Результати чоловічого спринту в Естерсунді: ні один з українців не потрапив у ТОП-40

    Гонку виграв норвежець Тар'єй Бьо, який зміг обійти Мартена Фуркада на 0,7 секунди
    Норвезький біатлоніст Тар'єй Бьо став переможцем спринтерської гонки на етапі Кубка світу в Естерсунді. Бьо-старший відправився на дистанцію тільки під 94-м номером. На той час все йшло до чергової перемоги Мартена Фуркада, який на останньому колі перевершив графіки Еріка Лессера і Маріо Долдера. Норвежець з перших метрів дистанції взяв серйозний
    • Сьогодні, 17:26
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    Гонку виграв норвежець Тар'єй Бьо, який зміг обійти Мартена Фуркада на 0,7 секунди

    Норвезький біатлоніст Тар'єй Бьо став переможцем спринтерської гонки на етапі Кубка світу в Естерсунді.

    Бьо-старший відправився на дистанцію тільки під 94-м номером. На той час все йшло до чергової перемоги Мартена Фуркада, який на останньому колі перевершив графіки Еріка Лессера і Маріо Долдера.

    Норвежець з перших метрів дистанції взяв серйозний темп, що не позначилося на якості стрільбі. Стрільбу лежачи Тар'є пройшов без промахів і розташувався на другій проміжній позиції. На стійці Бьо допустив один промах і пішов на дистанцію в 2,1 секунди від Лессера.

    Бьо швидко став віртуальним лідером, але за 500 метрів до фінішу вже програвав Фуркаду 0,9 секунди. І все ж норвежець, стиснувши зуби, знайшов в собі сили на останній ривок і випередив лідера на 0,7 секунди.

    Тар'єй Бьо оформив дев'яту особисту перемогу в кар'єрі і першу з лютого 2013-го року, коли йому підкорився спринт на домашньому етапі Кубка світу в Холменколлені.

    Українські біатлоністи синхронно провалили перший спринт сезону. Кращим став Артем Прима, який посів з двома промахами лише 50-е місце.

    Кубок світу з біатлону сезону-2017/18

    Естерсунд (Швеція)

    Чоловіча спринтерська гонка, 10 км

    1. Тар'єй Бьо (Норвегія) (0+1) 22:40,6;
    2. Мартен Фуркад (Франція) (1 +0) +0,7;
    3. Ерік Лессер (Німеччина) (0 +1) +3,7;
    ...50. Артем Прима (Україна) (1 +1) +1:39,4;
    ...61. Володимир Семаков (Україна) (0+1) +1:58,8;
    ...67. Сергій Семенов (Україна) (3+0) +2:04,1;
    ...75. Дмитро Підручний (Україна) (0+4) +2:13,4;
    ...93. Руслан Ткаленко (Україна) (2+2) +2:58,2.

    Джерело: Hronika.info

    біатлон Кубок світу спринт Україна
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