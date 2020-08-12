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    Матч буде видовищним: коуч «Базеля» дав прогноз на гру «Інтер» - «Шахтар»

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    Коллер&nbsp;з 2011 по 2017 роки працював наставником збірної Австрії - Матч буде видовищним: коуч «Базеля» дав прогноз на гру «Інтер» - «Шахтар»
    Коллер з 2011 по 2017 роки працював наставником збірної Австрії
    Twitter ФК «Шахтар»

    Коллер очікує видовищної гри в півфіналі Ліги Європи

    Головний наставник швейцарського "Базеля" Марсель Коллер оцінив шанси на перемогу «Шахтаря» в зустрічі 1/2 фіналу Ліги Європи УЄФА.

    На думку Коллера обидва клуби мають свої сильні сторони та можуть пробитися до фіналу.

    «Обидві команди чудові. Вважаю, що «Шахтар» завдяки своїй швидкості завдасть проблем «Інтеру». Нам також відомо, що «Інтер» відмінно обороняється, має в атаці майстерних футболістів. Матч буде видовищним та цікавим. Я гадаю, що якась команда переможе з мінімальним рахунком. Оцінити, хто сильніший, зараз справді складно», - повідомив Коллер.

    Також тренер згадав поєдинок 1/4 фіналу, відзначивши силу «гірників».  

    Примтіно, що зустріч «Шахтар» - «Інтер» відбудеться 17 серпня у Дюссельдорфі.

    Читайте також: Титулована «Севілья» стала четвертим учасником півфіналу Ліги Європи. 

    Джерело: Сайт ФК «Шахтар»

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