Матч «Карпати» - «Олімпік», швидше за все, не буде дограний в цьому році

Остаточне рішення буде прийнято в другій половині дня

Другий тайм матчу 18-го туру УПЛ «Карпати» - «Олімпік», з великою ймовірністю, буде дограний вже навесні. Про це розповів виконавчий директор прем'єр-ліги Євген Дикий. Остаточне рішення буде прийнято 4 грудня, в другій половині дня. Нагадаємо, «Карпати» і «Олімпік» відіграли перший тайм (1:1), але