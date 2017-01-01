Матч «Карпати» - «Олімпік», швидше за все, не буде дограний в цьому році
- Сьогодні, 12:56
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Остаточне рішення буде прийнято в другій половині дня
Другий тайм матчу 18-го туру УПЛ «Карпати» - «Олімпік», з великою ймовірністю, буде дограний вже навесні.
Про це розповів виконавчий директор прем'єр-ліги Євген Дикий.
Остаточне рішення буде прийнято 4 грудня, в другій половині дня.
Нагадаємо, «Карпати» і «Олімпік» відіграли перший тайм (1:1), але арбітр матчу Катерина Монзуль вирішила не відновлювати зустріч після перерви через снігопад.
Джерело: sportarena.com