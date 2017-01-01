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    ЗМІ: Матч «Карпати» - «Олімпік» не буде дограний в понеділок

    Остаточне рішення по матчу УПЛ прийме пізніше
    Матч між «Карпатами» і «Олімпіком» не буде дограний завтра через неможливість підготовки поля стадіону Україна до гри і складні погодні умови, повідомляє офіційний сайт УПЛ. У прийнятті рішення по цій грі дирекція Прем'єр-ліги враховувала інформацію від офіційних осіб гри, позицію клубів, неготовність «Карпат»
    • Сьогодні, 22:05
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    Остаточне рішення по матчу УПЛ прийме пізніше

    Матч між «Карпатами» і «Олімпіком» не буде дограний завтра через неможливість підготовки поля стадіону Україна до гри і складні погодні умови, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

    У прийнятті рішення по цій грі дирекція Прем'єр-ліги враховувала інформацію від офіційних осіб гри, позицію клубів, неготовність «Карпат» підготувати поле на 4 грудня, а також прогноз погоди.

    Остаточне рішення по матчу УПЛ прийме пізніше, після отримання всіх необхідних документів, передбачених регламентом турніру.

    Цікаво, що незадовго до офіційного повідомлення на сайті Прем'єр-ліги президент УПЛ Володимир Генінсон нібито запевнив, що матч таки буде дограний в понеділок.

    «Була джентльменська домовленість між «Карпатами» і «Олімпіком». Зараз розбираємося. Завтра буде матч», - сказав Генінсон.

    Перед і під час матчу між «Карпатами» і «Олімпіком» у Львові падав сніг, через що перед грою зробили спеціальну розмітку поля, а футболісти грали помаранчевим м'ячем.

    Джерело: sportarena.com

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