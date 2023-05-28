Матч між «Шахтарем» і «Дніпром-1» закінчився масовою бійкою

Головна арбітриня матчу Катерина Монзуль показала 5 червоних карток за неспортивну поведінку

Матч 29-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) між «Шахтарем» і «Дніпром-1» закінчився масовою бійкою за участю футболістів обох команд.

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У компенсований до другого тайму час гравці донецького і дніпровського клубів не стримали емоцій і влаштували масштабне побоїще просто на футбольному полі.

Участь у сутичці взяли навіть футболісти з лавиці запасних і представники обох клубів. У хід пішли удари руками та ногами, а також задушливі прийоми. Захиснику «Шахтаря» Ярославу Ракицькому до крові розбили брову.

Захиснику «Шахтаря» Ярославу Ракицькому до крові розбили брову фото: скріншот із відео

Головна арбітриня матчу Катерина Монзуль показала 5 червоних карток за неспортивну поведінку. Серед тих, хто на той момент брали участь у грі, у «Шахтаря» були вилучені Єгор Назарина та Анатолій Трубін, а в «Дніпра-1» – бразилець Пеглоу.

Оскільки замін у «гірників» уже не залишалося, то в рамку воріт на останні секунди матчу став Ракицький.

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Ярослав Ракіцький у ролі воротаря 😀



Після двох червоних карток Шахтаря гравцеві довелося зайняти місце воротаря 👏#Football #UPL #Moments pic.twitter.com/Q7cJI1r3ab — Телеканал Setanta Sports Ukraine 📺 (@SetantaUkraine) May 28, 2023

Поєдинок завершився розгромною перемогою «Шахтаря» з рахунком 3:0. Таким чином, донецький клуб за один тур до фінішу сезону став чемпіоном України з футболу.

Цей титул став 14-им в історії донецького клубу – на два менше, ніж у рекордсменів з «Динамо»

Натомість «Дніпро-1» в останньому турі ризикує втратити й друге місце. За очками з командою зрівнялася «Зоря», в паралельному матчі обігравши «Олександрію» (2:0).