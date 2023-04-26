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Під Бахмутом зник ексфутболіст «Шахтаря»: рідні звернулися за допомогою (фото)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Під Бахмутом зник ексфутболіст «Шахтаря»: рідні звернулися за допомогою (фото)
Футболіст зперших днів війни взяв до рук зброю і захищав Україну
фото Нива Вінниця

Футболіст провів два матчі за юнацьку збірну України віком до 16 років

Колишній футболіст донецького «Шахтаря» та вінницької «Ниви» Михайло Костенко зник безвісти під Бахмутом.

Про це повідомила мама 26-річного футболіста, який зі зброєю в руках пішов захищати Україну від російських окупантів.

«Допоможіть знайти. Важлива будь-яка інформація! Зник у грудні під Бахмутом. Костенко Михайло Андрійович. 12.01.1997 року народження», – написала Тетяна Костенко на своїй сторінці у Facebook.

До 15-річного віку Костенко був у системі київських «Арсенала» та «Динамо», після чого в 2012-2016 роках виступав за молодіжну команду донецького «Шахтаря» та його дубль.

Крім того, Костенко грав за «Олександрію» U-19. Після 2016 року Михайло захищав кольори вінницької «Ниви», «Чайки» (Петропавлівська Борщагівка), аматорських «Джуніорс» (Шпитьки, Київська область) та «Полісся» (Ставки, Житомирська область), у складі якого ставав найкращим бомбардиром Кубка області.

Також нападник провів два матчі за юнацьку збірну України віком до 16 років.

Між тим, з початку повномасштабної війни Україна звільнила понад дві тисячі людей з російського полону. Серед них 140 – мирні жителі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем'єром Естонії Каєю Каллас.

Теги: спорт війна Україна Facebook президент навколофутбол Бахмут

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