Під Бахмутом зник ексфутболіст «Шахтаря»: рідні звернулися за допомогою (фото)

Футболіст провів два матчі за юнацьку збірну України віком до 16 років

Колишній футболіст донецького «Шахтаря» та вінницької «Ниви» Михайло Костенко зник безвісти під Бахмутом.

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Про це повідомила мама 26-річного футболіста, який зі зброєю в руках пішов захищати Україну від російських окупантів.

«Допоможіть знайти. Важлива будь-яка інформація! Зник у грудні під Бахмутом. Костенко Михайло Андрійович. 12.01.1997 року народження», – написала Тетяна Костенко на своїй сторінці у Facebook.

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До 15-річного віку Костенко був у системі київських «Арсенала» та «Динамо», після чого в 2012-2016 роках виступав за молодіжну команду донецького «Шахтаря» та його дубль.

Крім того, Костенко грав за «Олександрію» U-19. Після 2016 року Михайло захищав кольори вінницької «Ниви», «Чайки» (Петропавлівська Борщагівка), аматорських «Джуніорс» (Шпитьки, Київська область) та «Полісся» (Ставки, Житомирська область), у складі якого ставав найкращим бомбардиром Кубка області.

Також нападник провів два матчі за юнацьку збірну України віком до 16 років.

Між тим, з початку повномасштабної війни Україна звільнила понад дві тисячі людей з російського полону. Серед них 140 – мирні жителі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем'єром Естонії Каєю Каллас.