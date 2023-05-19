Продаж Мудрика в «Челсі»: «Шахтар» сплатив в український бюджет майже 300 млн грн

Під час трансферу Рінат Ахметов заявив про передачу одного мільярда гривень до благодійного проєкту «Серце «Азовсталі»

«Шахтар» завдяки продажу Михайла Мудрика в лондонський «Челсі» сплатив 284 мільйони гривень податків за перший квартал 2023 року.

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Рекордний трансфе і став основним прибутком і основною частиною зі сплачених податків.

Під час трансферу Рінат Ахметов заявив про передачу одного мільярда гривень до благодійного проєкту «Серце «Азовсталі», що надає системну й усебічну підтримку захисникам Маріуполя та їхнім родинам.

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Нагадаємо, тривали переговори між «Арсеналом» та «Шахтарем» по трансферу вінгера Михайла Мудрика. Клуби погодили загальну суму трансферу – €85-90 млн. Вони вирішували, яка частка цих грошей буде у вигляді фіксованої ціни, а яка у вигляді бонусів.

Хавбек «Шахтаря» та збірної України 22-річний Михайло Мудрик підписав контракт з лондонським «Челсі». Згідно з інформацією британських ЗМІ, англійський клуб заплатить гірникам за Мудрика 70 мільйонів євро у вигляді фіксованої суми. Крім того, передбачаються 30 мільйонів у вигляді бонусів. Частина бонусів залежатиме від перемоги лондонців в чемпіонаті Англії або Лізі чемпіонів.

Таким чином, цей трансфер став найдорожчим в історії українського футболу. До цього рекордним було підписання контракту Андрія Шевченка в «Челсі» у сезоні 2006/07 – тоді «Мілан» отримав за нападника 43,88 мільйона євро.

Контракт Мудрика розрахований до літа 2031 року. Британські ЗМІ стверджують, що Мудрик отримуватиме 7,5 млн євро на рік (100 тисяч фунтів (105 тисяч євро) щотижня).