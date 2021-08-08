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    Матч туру в Прем’єр-лізі. «Зоря» – «Динамо». Відеотрансляція

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    &laquo;Зоря&raquo; і &laquo;Динамо&raquo; багато забивають в очних зустрічах - Матч туру в Прем’єр-лізі. «Зоря» – «Динамо». Відеотрансляція
    «Зоря» і «Динамо» багато забивають в очних зустрічах
    Фото з відкритих джерел

    Кияни можуть скористатися невдачею «Шахтаря»

    У третьому турі чемпіон країни «Динамо» зустрічається на виїзді з третьою командою минулого чемпіонату «Зорею». Киянам за чотири дні належить провести два матчі. У середу вони проведуть перенесену гру першого туру з «Минаєм». В разі успіху, підопічні Мірчи Луческу можуть вже на старті відірватися від «Шахтаря». Головний конкурент 7 серпня несподівано поступився на своєму полі «Олександрії» (турнірна таблиця).

    Після двох стартових турів у «Зорі» і «Динамо» по 3 очка. Матч між ними розпочнеться о 19:30.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Матч туру в Прем’єр-лізі. «Зоря» – «Динамо». Відеотрансляція