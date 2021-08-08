Матч туру в Прем’єр-лізі. «Зоря» – «Динамо». Відеотрансляція

Кияни можуть скористатися невдачею «Шахтаря»

У третьому турі чемпіон країни «Динамо» зустрічається на виїзді з третьою командою минулого чемпіонату «Зорею». Киянам за чотири дні належить провести два матчі. У середу вони проведуть перенесену гру першого туру з «Минаєм». В разі успіху, підопічні Мірчи Луческу можуть вже на старті відірватися від «Шахтаря». Головний конкурент 7 серпня несподівано поступився на своєму полі «Олександрії» (турнірна таблиця).

Після двох стартових турів у «Зорі» і «Динамо» по 3 очка. Матч між ними розпочнеться о 19:30.