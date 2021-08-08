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    Різатдінова відреагувала на істерику росіян через втрату «золота» на Олімпіаді

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    Ліной Ашрам вперше в історії Ізраїля виграла Олімпіаду в художній гімнастиці - Різатдінова відреагувала на істерику росіян через втрату «золота» на Олімпіаді
    Ліной Ашрам вперше в історії Ізраїля виграла Олімпіаду в художній гімнастиці
    Фото з відкритих джерел

    Українці поставили невисокі оцінки на Іграх у Ріо-2016, хоча росіянка під час виконання вправи загубила предмет

    Бронзова призерка Олімпійських ігор з художньої гімнастики українка Ганна Різатдінова прокоментувала фінал змагань в індивідуальному багатоборстві на Олімпіаді в Токіо. На Іграх-2020 історичне «золото» здобула представниця Ізраїлю Ліной Ашрам, а в Росії влаштували істерику з цього приводу, бо їхня представниця вперше з 1996 року не виграла змагання.

    «А тепер як призер Олімпійських ігор хочу пояснити своє бачення події в фіналі, а саме історичної перемоги Ізраїлю. Дійсно, всі медалістки йшли дуже щільно, як за якістю і складності виступів так і за отриманими оцінками. У багатьох, хто не знайомий з системою оцінювання в нашому виді спорту, може з'явитися логічне запитання – чому спортсменка, яка втратила предмет, завоювала золоту медаль?

    Зараз все шоковані – як гімнастка з втратою може стояти на п'єдесталі, та ще й на першому місці? У мене було таке ж запитання в Ріо: як?! Це ж Олімпіада!

    Спочатку наведу приклад на своєму виступі в Ріо. Я також стабільно пройшла чотири вправи. У той час як представниця Росії припустилася помилки (втрату предмета), але не можна не враховувати, що російська спортсменка виступала з більш складною програмою, що судді й оцінили. Але помилка за фактом була! Вірно? Найскладніше визнати, а не звинувачувати! Після чого ми взяли бронзову медаль і були вдячні! Зараз в моїй ситуації опинилася гімнастка з Росії, яка не розуміє «як таке могло статися»?!

    Ситуація повторилася... І давайте не забувати, що ми – олімпійські спортсмени, і потрібно гідно приймати як перемоги, так і поразки. Коментарі, що судді «Бандити» і «Нехай горять у пеклі» не коректні», – написала Різатдінова в «інстаграмі».

    Діні Аверіній, яка лідирувала в змаганнях, поставили низьку оцінку за слабкий виступ у вправах зі стрічкою.

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    Теги: Олімпіада
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    Різатдінова відреагувала на істерику росіян через втрату «золота» на Олімпіаді