Різатдінова відреагувала на істерику росіян через втрату «золота» на Олімпіаді

Українці поставили невисокі оцінки на Іграх у Ріо-2016, хоча росіянка під час виконання вправи загубила предмет

Бронзова призерка Олімпійських ігор з художньої гімнастики українка Ганна Різатдінова прокоментувала фінал змагань в індивідуальному багатоборстві на Олімпіаді в Токіо. На Іграх-2020 історичне «золото» здобула представниця Ізраїлю Ліной Ашрам, а в Росії влаштували істерику з цього приводу, бо їхня представниця вперше з 1996 року не виграла змагання.

«А тепер як призер Олімпійських ігор хочу пояснити своє бачення події в фіналі, а саме історичної перемоги Ізраїлю. Дійсно, всі медалістки йшли дуже щільно, як за якістю і складності виступів так і за отриманими оцінками. У багатьох, хто не знайомий з системою оцінювання в нашому виді спорту, може з'явитися логічне запитання – чому спортсменка, яка втратила предмет, завоювала золоту медаль?

Зараз все шоковані – як гімнастка з втратою може стояти на п'єдесталі, та ще й на першому місці? У мене було таке ж запитання в Ріо: як?! Це ж Олімпіада!

Спочатку наведу приклад на своєму виступі в Ріо. Я також стабільно пройшла чотири вправи. У той час як представниця Росії припустилася помилки (втрату предмета), але не можна не враховувати, що російська спортсменка виступала з більш складною програмою, що судді й оцінили. Але помилка за фактом була! Вірно? Найскладніше визнати, а не звинувачувати! Після чого ми взяли бронзову медаль і були вдячні! Зараз в моїй ситуації опинилася гімнастка з Росії, яка не розуміє «як таке могло статися»?!

Ситуація повторилася... І давайте не забувати, що ми – олімпійські спортсмени, і потрібно гідно приймати як перемоги, так і поразки. Коментарі, що судді «Бандити» і «Нехай горять у пеклі» не коректні», – написала Різатдінова в «інстаграмі».

Діні Аверіній, яка лідирувала в змаганнях, поставили низьку оцінку за слабкий виступ у вправах зі стрічкою.