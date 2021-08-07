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    Презентація Мессі відбудеться на Ейфелевій вежі

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    Ліонель Мессі зароблятиме в ПСЖ &euro;50 млн на рік - Презентація Мессі відбудеться на Ейфелевій вежі
    Ліонель Мессі зароблятиме в ПСЖ 50 млн на рік
    Фото з відкритих джерел

    «Парі Сен-Жермен» на вівторок орендував французьку пам’ятку архітектури

    Ліонель Мессі, який залишив «Барселону» і поки що офіційно перебуває в статусі вільного агента, на 99 відсотків стане гравцем французького «Парі Сен-Жермен». За неофіційною інформацією, клуб і футболіст уже узгодили деталі угоди. Контракт буде підписано на два роки з можливістю його продовжити ще на рік. Зарплата капітана збірної Аргентини складе €50 млн за кожен сезон.

    Також стало відомо, де ПСЖ збирається презентувати новачка. Футбольний клуб орендував Ейфелеву вежу на вівторок, 10 серпня. Про це повідомляє Lance.

    2017 року ПСЖ також використовував вежу, щоб привітати придбаного у «Барселони» нападника збірної Бразилії Неймара.

    Раніше визначилося, хто очолить збірну України з футболу. За словами колишнього голови комітету національних команд Мирона Маркевича, Андрія Шевченка на посаді головного тренера замінить Сергій Ребров.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Презентація Мессі відбудеться на Ейфелевій вежі