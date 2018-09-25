Мбаппе - наймолодший гравець в історії, який потрапив до збірної року за версією ФІФА



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Кіліан Мбаппе

Раніше наймолодшим був Ліонель Мессі, який в 2007 році потрапив в команду 20-річним

24-го вересня відбулася церемонія The Best FIFA Football Awards, на якій були нагороджені найкращі гравці року за версією ФІФА.

Нападник «ПСЖ» і збірної Франції Кіліан Мбаппе став наймолодшим гравцем в історії, що потрапив в збірну світу за версією ФІФА.

Збірна вибирається з 2005 року.

Зазначимо, що Мбаппе потрапив в команду у віці 19 років і став першим, кому це вдалося до двадцятиріччя.

Раніше наймолодшим був Ліонель Мессі, який в 2007 році потрапив в команду 20-річним.

Нагадаємо, що найкращим гравцем року за версією ФІФА став півзахисник «Реала» Лука Модрич, найкращим тренером - Дідьє Дешам.

Склад символічної збірної року сформували:

Воротар: Давід Де Геа («Манчестер Юнайтед»);

Захисники: Серхіо Рамос, Марсело, Рафаель Варан (всі - «Реал»), Дані Алвес («ПСЖ»);

Півзахисники: Лука Модрич («Реал»), Нголо Канте («Челсі»);

Нападники: Кріштіану Роналду («Ювентус»), Ліонель Мессі («Барселона»), Еден Азар («Челсі») Кіліан Мбаппе («ПСЖ»).

Джерело: Footboom