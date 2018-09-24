Півзахисник збірної Хорватії та мадридського «Реала» Модрич визнаний найкращим гравцем року ФІФА
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Найкращим голкіпером було визнано Куртуа, а найкращим тренером - Дешама
У понеділок, 24-го вересня, ФІФА оголосила ім'я володаря нагороди найкращому гравцю року.
Фінальну трійку претендентів на приз сформували півзахисник «Реала» і збірної Хорватії Лука Модрич, нападник «Ювентуса» Кріштіану Роналду, який в минулому сезоні виступав за «Реал», а також хавбек «Ліверпуля» Мохамед Салах.
Так, найкращим гравцем 2018-го року за версією ФІФА було визнано півзахисника збірної Хорватії та мадридського «Реала» Луку Модрича.
Congratulations, Luka Modric— #TheBest (@FIFAcom) 24 сентября 2018 г.
Winner of #TheBest FIFA Men's Player 2018 #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/D489MswXug
У минулому сезоні Модрич разом з «Реалом» втретє поспіль виграв Лігу чемпіонів, а в складі збірної Хорватії гравець дійшов до фіналу чемпіонату світу-2018 і отримав «Золотий м'яч» турніру. У серпні він вже був визнаний футболістом року за версією УЄФА при тих же суперниках в номінації - Роналду і Салаху.
Зазначимо, раніше вже стало відомо, що Кріштіану Роналду не отримає The Best - про це говорила хоча б його відсутність. Сам гравець заздалегідь оголосив організаторам, що пропустить захід через щільний графік - в середу у «Ювентуса» матч з «Болоньєю».
Це вже друга велика церемонія без Роналду - в кінці серпня він не полетів в Монако на вручення нагород УЄФА, дізнавшись, що переможцем буде не він - хоча спочатку Кріштіану збирався туди з близькими. Переможні для себе церемонії Роналду не пропускав.
Ліонель Мессі не потрапив до трійки кращих гравців року за версією ФІФА - останній раз таке було в 2006 році. У «Барселоні» вважають, що без нападника в списку номінантів нагорода себе дискредитувала.
Так, вперше з 2007 року володарем однієї з головних нагород світового футболу буде не Мессі і не Роналду. Останнім, хто відбирав у них призи кращому гравцю, був півзахисник «Мілана» Кака - Мессі тоді був другим, а Роналду - третім.
Також були оголошені символічна збірна року, автор найкращого голу, тренер року, воротар року, найкраща футболістка і жінка-тренер.
Склад символічної збірної року сформували:
Воротар: Давід Де Геа («Манчестер Юнайтед»);
Захисники: Серхіо Рамос, Марсело, Рафаель Варан (всі - «Реал»), Дані Алвес («ПСЖ»);
Півзахисники: Лука Модрич («Реал»), Нгола Канте («Челсі»);
Нападники: Кріштіану Роналду («Ювентус»), Ліонель Мессі («Барселона»), Еден Азар («Челсі») Кіліан Мбаппе («ПСЖ»).
What a team— #TheBest (@FIFAcom) 24 сентября 2018 г.
Your FIFA @FIFPro @World11 #TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/KLisY7B2y4
Мохамед Салах став володарем премії Пушкаша за найкрасивіший гол року. Всіх вразив гол Мо в ворота «Евертона».
Нагороду найкращого тренера року вручили Дідьє Дешаму, який привів збірну Франції до золотих медалей на чемпіонаті світу.
Congratulations, Didier Deschamps— #TheBest (@FIFAcom) 24 сентября 2018 г.
Winner of #TheBest FIFA Men's Coach 2018 #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/fGPE4tOMaL
Найкращим воротарем року був названий воротар «Реала» («Челсі») і збірної Бельгії Тібо Куртуа.
Congratulations, Thibaut Courtois— #TheBest (@FIFAcom) 24 сентября 2018 г.
Winner of #TheBest FIFA Goalkeeper 2018 #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/N1XVG9uYTf
Найкращим тренером жіночих команд був визнаний Рейнальд Педрос, тренер «Ліона».
Нагороду FIFA Fan Award отримали вболівальники збірної Перу.
Премії за чесну гру удостоївся Леннарт Ті з клубу «Венло».
Найкращою футболісткою року була визнана Марта, яка виступає за «Орландо Прайд».
Congratulations, Marta— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) 24 сентября 2018 г.
Winner of #TheBest FIFA Women's Player 2018 #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/aCxCn2TIFy