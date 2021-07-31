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    Медальний залік Олімпіади після змагань 31 липня

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    Еліна Світоліна впала без сил - Медальний залік Олімпіади після змагань 31 липня
    Еліна Світоліна впала без сил
    Фото з відкритих джерел

    Восьмий день Ігор у Токіо приніс Україні дуже важку, але історичну медаль

    «Бронза» Еліни Світоліної на тенісному турнірі в олімпійському Токіо важить наче стільки ж, скільки такі ж нагороди Михайла Романчука, Дарини Білодід, Ігоря Рейзліна, Олени Костевич і Олега Омельчука. Проте вона забрала стільки емоцій за дві з половиною години, що час відновлюватися не тільки тенісистці, а й уболівальникам. Подивіться, як Еліна билася і впала після матчу без сил (фото).

    У медальному заліку продовжує лідирувати збірна Китаю.

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    Теги: Олімпіада
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    Медальний залік Олімпіади після змагань 31 липня