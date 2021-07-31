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    Сил не залишилося. Неймовірні емоції стриманої Світоліної на Олімпіаді (фото)

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    Еліна Світоліна провела неймовірний матч на Олімпіаді - Сил не залишилося. Неймовірні емоції стриманої Світоліної на Олімпіаді (фото)
    Еліна Світоліна провела неймовірний матч на Олімпіаді
    Фото з відкритих джерел

    Перша ракетка України виграла першу в історії українського тенісу медаль Ігор

    Еліна Світоліна здобула вольову і дуже яскраву перемогу в матчі за «бронзу» Олімпійських ігор. В матчі проти Олени Рибакіної з Казахстану одеситка поступилася в першому сеті, другий взяла на тайбрейку, а в третьому перевернула гру, поступаючись 1:4. Підсумок – 1:6, 7:5, 6:4.

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    Сил не залишилося. Неймовірні емоції стриманої Світоліної на Олімпіаді (фото)
    Сил не залишилося. Неймовірні емоції стриманої Світоліної на Олімпіаді (фото)
    Сил не залишилося. Неймовірні емоції стриманої Світоліної на Олімпіаді (фото)
    Сил не залишилося. Неймовірні емоції стриманої Світоліної на Олімпіаді (фото)
    Сил не залишилося. Неймовірні емоції стриманої Світоліної на Олімпіаді (фото)
    Сил не залишилося. Неймовірні емоції стриманої Світоліної на Олімпіаді (фото)
    Сил не залишилося. Неймовірні емоції стриманої Світоліної на Олімпіаді (фото)
    Сил не залишилося. Неймовірні емоції стриманої Світоліної на Олімпіаді (фото)
    Сил не залишилося. Неймовірні емоції стриманої Світоліної на Олімпіаді (фото)
    Сил не залишилося. Неймовірні емоції стриманої Світоліної на Олімпіаді (фото)
    Сил не залишилося. Неймовірні емоції стриманої Світоліної на Олімпіаді (фото)
    Сил не залишилося. Неймовірні емоції стриманої Світоліної на Олімпіаді (фото)
    Сил не залишилося. Неймовірні емоції стриманої Світоліної на Олімпіаді (фото)
    Сил не залишилося. Неймовірні емоції стриманої Світоліної на Олімпіаді (фото)
    Сил не залишилося. Неймовірні емоції стриманої Світоліної на Олімпіаді (фото)
    Сил не залишилося. Неймовірні емоції стриманої Світоліної на Олімпіаді (фото)
    Сил не залишилося. Неймовірні емоції стриманої Світоліної на Олімпіаді (фото)
    Сил не залишилося. Неймовірні емоції стриманої Світоліної на Олімпіаді (фото)
    Сил не залишилося. Неймовірні емоції стриманої Світоліної на Олімпіаді (фото)
    Сил не залишилося. Неймовірні емоції стриманої Світоліної на Олімпіаді (фото)
    Сил не залишилося. Неймовірні емоції стриманої Світоліної на Олімпіаді (фото)

    Бронзова нагорода стала п’ятою для збірної України на Іграх у Токіо і першою в історії для вітчизняного тенісу.

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    Теги: Олімпіада Еліна Світоліна
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    Сил не залишилося. Неймовірні емоції стриманої Світоліної на Олімпіаді (фото)