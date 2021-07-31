Сил не залишилося. Неймовірні емоції стриманої Світоліної на Олімпіаді (фото)

Перша ракетка України виграла першу в історії українського тенісу медаль Ігор

Еліна Світоліна здобула вольову і дуже яскраву перемогу в матчі за «бронзу» Олімпійських ігор. В матчі проти Олени Рибакіної з Казахстану одеситка поступилася в першому сеті, другий взяла на тайбрейку, а в третьому перевернула гру, поступаючись 1:4. Підсумок – 1:6, 7:5, 6:4.

Бронзова нагорода стала п’ятою для збірної України на Іграх у Токіо і першою в історії для вітчизняного тенісу.