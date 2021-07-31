Світоліна прокоментувала історичне досягнення на Олімпіаді

Еліна віддала всі сили заради першої тенісної «бронзи» країни на Іграх

Україна виграла п’яту медаль на Олімпіаді в Токіо! В матчі за «бронзу» Еліна Світоліна витягнула неймовірний матч проти Олени Рибакіної з Казахстану. Одеситка поступилася в першому сеті, другий взяла на тайбрейку, а в третьому перевернула гру догори дригом, поступаючись 1:4. Підсумок – 1:6, 7:5, 6:4.

Після матчу Еліна сказала, що не відчуває ніг, але дуже щаслива.

«Я їхала сюди за «золотом». Сумно, що не змогла, оскільки я, підходячи до фіналу, думала, що вже досить близька до цього та перебуваю у хорошій формі. Але, на жаль, півфінал не склався, і для мене перемогти у бронзовому матчі після неймовірно витрачених зусиль за весь цей тиждень було дуже важливо. Було дуже багато витрачено зусиль та нервів. Ця медаль для мене, звісно, має велике значення. І я дуже рада, що це трапилося зі мною тут. Це дуже неймовірні відчуття», – сказала Світоліна в інтерв'ю «Суспільне» Спорт після бронзового матчу.

Бронзова нагорода стала п’ятою для збірної України на Іграх у Токіо.