Олімпіада-2020. Усі результати змагань 31 липня

У восьмий день Ігор у Токіо скарбничка збірної України поповнилася ще однією нагородою

Черговий змагальний день на Олімпіаді розпочався для збірної України досить вдало. Одразу дві наші легкоатлетки подолали кваліфікацію на дистанції 400 метрів з бар’єрами. Анна Рижикова і Вікторія Ткачук виграли свої забіги, особливо не напружуючись. Півфінали в дисципліні відбудуться другого серпня.

Звитяги легкоатлетів на цьому завершилися. Метальниця диску Наталія Семенова провалила відбір до фіналу. З трьох спроб їй вдалося використати лише останню, і та була надто невиразна. Щоб пройти кваліфікацію, їй не вистачили аж сім метрів. В підсумку з найгіршим результатом у з кар’єрі вона посіла останнє, 31 місце.

19-річний український плавець Владислав Бухов не зміг пройти у фінал запливу на 50 метрів вільним стилем. У кваліфікації українець з особистим рекордом виграв свій заплив, але у півфіналі не зміг його повторити. Тієї однієї десятої секунди йому якраз і не вистачило, щоб увійти до вісімки найкращих.

Але як порадувала Еліна Світоліна! Надважкий матч за «бронзу» і перемога на характері. Це треба бачити у фотогалереї.

Медалісти Олімпіади у п’ятницю, 31 липня

Бадмінтон. Чоловіки. Парний розряд

1. Лі Ян/Ван Чі-лін (Тайвань). 2. Лі Цзюньхуей/Лю Юйчень (Китай). 3. Чіа/Со (Малайзія).

Дзюдо. Мікст. Командна першість

1. Франція. 2. Японія. 3. Німеччина, Ізраїль.

Легка атлетика. Чоловіки. Диск

1. Столь - 68.90. 2. Петтерссон (обидва - Швеція) - 67.39. 3. Вайсхайдінгер (Австрія) - 67.07... 20. НЕСТЕРЕНКО (Україна) - 60.95.

Жінки. 100 м

1. Томпсон-Хера - 10,61 ОР. 2. Фрейзер-Прайс - 10,74. 3. Джексон (всі - Ямайка) - 10,76.

Мікст. Естафета 4х400 м

1. Польща - 3.09,87 ОР. 2. Домінікана - 3.10,21. 3. США - 3.10,22 ... 13. УКРАЇНА (Балабанов, Климюк, Логвиненко, Погорілко) - 3.14,21.

Вітрильний спорт. Клас RS:X. Чоловіки

1. Бадло (Нідерланди) - 37. 2. Гойяр (Франція) - 74. 3. Бі Кунь (Китай) - 75.

Жінки

1. Лу Юньсю (Китай) - 36. 2. Пікон (Франція) - 38. 3. Вілсон (Великобританія) - 38.

Плавання. Чоловіки. Батерфляй. 100 м

1. Дрессел (США) - 49,45 СР. 2. Мілак (Угорщина) - 49,68 ЄР. 3. Понті (Швейцарія) - 50,74.

Жінки. Вільний стиль. 800 м

1. Ледецкі (США) - 8.12,57. 2. Тітмас (Австралія) - 8.13,83. 3. Куадарелла (Італія) - 8.18,35.

На спині. 200 м

1. Маккоун (Австралія) - 2.04,68. 2. Масс (Канада) - 2.05,42. 3. Сібом (Австралія) - 2.06,17 ... 19. ЗЕВІНА (Україна) - 2.12,30.

Мікст. Комплекс. Естафета 4х100 м

1. Великобританія - 3.37,58 СР. 2. Китай - 3.38,86. 3. Австралія - 3.38,95.

Стрибки на батуті. Чоловіки

1. Литвинович (Білорусь) - 61,715. 2. Дун Дун (Китай) - 61,235. 3. Шмідт (Нова Зеландія) - 60,675 ... 12. ПРОСТОРОВ (Україна).

Регбі-7. Жінки

1. Нова Зеландія. 2. Франція. 3. Фіджі.

Стрільба з лука. Чоловіки. Особиста першість

1. Газоз (Туреччина). 2. Несполі (Італія). 3. Фурукава (Японія) ... 33. ГУНБІН (Україна).

Стрільба кульова. Жінки. Довільна гвинтівка з трьох положень, 50 м

1. Крістенсен (Швейцарія) - 463,9 ОР. 2. Зикова - 461,9. 3. Карімова (обидві - ОКР) - 450,3.

Стрільба стендова. Треп. Мікст

1. Іспанія (Гальвес, Фернандес). 2. Сан-Марино (Періллі, Берті). 3. США (Бернау, Берроуз).

Теніс. Жінки. Одиночний розряд

1. Бенчіч (Швейцарія). 2. Вондроушова (Чехія). 3. СВІТОЛІНА ... 33. ЯСТРЕМСЬКА (обидві - Україна).

Триатлон. Змішана естафета

1. Великобританія - 1:23.41. 2. США - 1:23.55. 3. Франція - 1:24.04.

Важка атлетика. Чоловіки. До 81 кг

1. Лю Сяоцзюнь (Китай) - 374 ОР (170 ОР + 204 ОР). 2. Бонна-Мішель (Домінікана) - 367 (163 + 204). 3. Піццолато (Італія) - 365 (165 + 200).

До 96 кг

1. Ель-Бах (Катар) - 402 ОР (177 + 225 ОР). 2. Вальєнілья (Венесуела) - 387 (177 + 210). 3. Плєсной (Грузія) - 387 (177 + 210).

Фехтування. Жінки. Шабля. Командна першість

1.ОКР. 2. Франція. 3. Корея.