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    Мессі і Роналду не потрапили до збірної року відомого часопису

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    Ліонель Мессі виграв&nbsp;&laquo;Золотий м'яч&raquo;, але не потрапив до символічної збірної французького видання - Мессі і Роналду не потрапили до збірної року відомого часопису
    Ліонель Мессі виграв «Золотий м'яч», але не потрапив до символічної збірної французького видання
    фото з відкритих джерел

    Французький L’Equipe представив свою версію символічної збірної світу

    Французький журнал L'Équipe представив символічну збірну 2021 року. У команді року не знайшлося місця чинному володареві «Золотого м'яча», нападнику «Парі Сен-Жермен» Ліонелю Мессі, а також форварду «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду.

    Збірна 2021 року від L’Equipe

    Голкіпер: Едуард Менді («Челсі»).

    Захисники: Трент Александер-Арнольд («Ліверпуль»), Рубен Діаш («Манчестер Сіті»), Маркіньос «Парі Сен-Жермен»), Тео Ернандес («Мілан»).

    Півзахисники: Н'Голо Канте («Челсі»), Жоржіньо («Челсі»), Кевін Де Брейне («Манчестер Сіті»), Мохамед Салах («Ліверпуль»).

    Нападники: Карім Бензема («Реал»), Роберт Левандовський («Баварія»).

    У голосуванні за право здобути «Золотий м'яч» Мессі обійшов усіх футболістів, представлених у команді року за версією L'Equipe.

    Раніше ФІФА представила найкращі голи минулого року.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду Ліонель Мессі
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    Мессі і Роналду не потрапили до збірної року відомого часопису