Мессі і Роналду не потрапили до збірної року відомого часопису
Французький L’Equipe представив свою версію символічної збірної світу
Французький журнал L'Équipe представив символічну збірну 2021 року. У команді року не знайшлося місця чинному володареві «Золотого м'яча», нападнику «Парі Сен-Жермен» Ліонелю Мессі, а також форварду «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду.
Збірна 2021 року від L’Equipe
Голкіпер: Едуард Менді («Челсі»).
Захисники: Трент Александер-Арнольд («Ліверпуль»), Рубен Діаш («Манчестер Сіті»), Маркіньос «Парі Сен-Жермен»), Тео Ернандес («Мілан»).
Півзахисники: Н'Голо Канте («Челсі»), Жоржіньо («Челсі»), Кевін Де Брейне («Манчестер Сіті»), Мохамед Салах («Ліверпуль»).
Нападники: Карім Бензема («Реал»), Роберт Левандовський («Баварія»).
У голосуванні за право здобути «Золотий м'яч» Мессі обійшов усіх футболістів, представлених у команді року за версією L'Equipe.
Раніше ФІФА представила найкращі голи минулого року.
Читайте також: