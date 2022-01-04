Ласіцкене, яка потрапила в скандал через обійми з Магучіх, не представлятиме Росію

Олімпійська чемпіонка відтравила заявку на отримання нейтрального статусу

Марія Ласіцкене, олімпійська чемпіонка у стрибках у висоту, відправила до Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (World Athletics) заявку на отримання нейтрального статусу.

«Сьогодні Марія надіслала заявку до World Athletics на отримання нейтрального статусу. Внесок за оформлення нейтрального статусу Ласіцкене сплатила ще у грудні.

Турнір у Котбусі 26 січня, яким спортсмени планували відкрити зимовий міжнародний сезон, скасовано. Тому першим зарубіжним стартом для стрибунок у висоту має стати етап зимового Гран-прі World Athletics, який пройде 28 січня у німецькому Карлсруе», – розповіла менеджер спортсменки Ольга Назарова.

Після завершення змагань Олімпіади в Токіо в секторі для стрибків у висоту Ласіцкене сфотографувалася з українкою Ярославою Магучіх, після чого спалахнув скандал. Виявилося, що Марія є капітаном російської армії і була довіреною особою Володимира Путіна.