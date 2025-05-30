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«Мілан» звільнив Консейсау та призначив нового головного тренера

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Мілан» звільнив Консейсау та призначив нового головного тренера
Деталі контракту Аллегрі з «Міланом» наразі не розголошуються
фото: Reuters

Массіміліано Аллегрі повернувся до «Мілана» на посаду головного тренера

«Мілан» офіційно оголосив про призначення 57-річного Массіміліано Аллегрі новим головним тренером команди. Як повідомляє «Главком», про це йдеться на офіційному сайті клубу.

Деталі контракту Аллегрі з «Міланом» наразі не розголошуються. Аллегрі вже вдруге буде очолювати «россонері». Під його керівництвом у 2010-2014 роках клуб здобув чемпіонський титул Серії А у 2011 році, а також виграв Суперкубок Італії.

Згодом Аллегрі очолював «Ювентус», з яким здобув п’ять чемпіонських титулів поспіль (2015-2019). Останнім місцем його роботи був також туринський клуб, який він залишив у 2024 році.

Перед призначенням Аллегрі «Мілан» попрощався з португальським наставником Сержіу Консейсау. Він очолив команду в грудні 2024 року, змінивши Паулу Фонсеку. Його контракт був чинний до 2026 року, однак договір розірвали достроково – причини такого рішення не уточнюються.

Під керівництвом Консейсау «Мілан» виграв Суперкубок Італії. Однак, під кінець сезону команда зазнала серйозних втрат: спершу програла фінал Кубка Італії «Болоньї», а в чемпіонаті фінішувала лише восьмою та не потрапила до єврокубків.

Нагадаємо, «Парі Сен-Жермен» вийшов до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, ставши другим фіналістом турніру.

У повторному півфінальному поєдинку, що відбувся на стадіоні «Парк де Пренс» у Парижі, команда Луїса Енріке впевнено здолала лондонський «Арсенал».

Нагадаємо, що перша гра, яка відбулася тиждень тому в столиці Великої Британії, завершилася перемогою ПСЖ з рахунком 1:0. Тож у матчі-відповіді саме «Арсенал» мав діяти агресивніше. Однак забити першими вдалося господарям поля – у середині першого тайму після розіграшу стандарту Фабіан Руїс ефектно пробив під стійку, відкривши рахунок – 1:0.

Попри численні атаки з боку англійського клубу у другому таймі, знову результативною була атака парижан – на 72-й хвилині Ашраф Хакімі подвоїв перевагу ПСЖ – 2:0.

Невдовзі Букайо Сака зумів забити у відповідь, скоротивши загальний рахунок двоматчевого протистояння, але цього виявилося недостатньо – матч завершився з рахунком 2:1 на користь французького клубу.

Раніше ми писали, що міланський «Інтер» став першим фіналістом Ліги чемпіонів, здолавши «Барселону» у драматичному матчі-відповіді з рахунком 4:3 після екстратайму.

Після результативної нічиєї 3:3 в першому поєдинку команди вийшли на поле в Мілані з однаковими шансами на вихід у фінал. Уже до перерви «Інтер» вів 2:0: спочатку Дензел Дюмфріс асистував Лаутаро Мартінесу, а наприкінці тайму Хакан Чалханоглу реалізував пенальті, призначений після перегляду VAR за фол Пау Кубарсі на Мартінесі.

Втім, у другому таймі каталонці зуміли відігратися. На 54-й хвилині Ерік Гарсія влучно пробив у дев'ятку, а вже через шість хвилин Дані Ольмо зрівняв рахунок після передачі Херарда Мартіна. На 87-й хвилині Рафінья вивів «Барсу» вперед – 3:2. Однак на третій компенсованій хвилині Франческо Ачербі після прострілу Дюмфріса відновив паритет – 3:3, перевівши гру в додатковий час.

У першому екстратаймі переможний м’яч за «Інтер» забив Давіде Фраттезі, скориставшись помилками оборони суперника. Команда Сімоне Індзагі втримала перевагу й вийшла до фіналу Ліги чемпіонів вдруге за останні три сезони.

Таким чином, у фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ зустрінеться з міланським «Інтером». Вирішальний матч турніру пройде 31 травня на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Теги: Массіміліано Аллеґрі ФК «Мілан» НОВИНИ ФУТБОЛУ

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