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Гол Довбика та асист Яремчука. Як пройшов вікенд для легіонерів збірної України

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Гол Довбика та асист Яремчука. Як пройшов вікенд для легіонерів збірної України

«Рома» завдяки голу Довбика перемогла «Фіорентину»

Минулого ігрового вікенду на поле у складі своїх клубів виходило десятеро з 11 легіонерів національної збірної України, яких Сергій Ребров викликав на березневі матчі плей-оф Ліги націй проти Бельгії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У суботу, 3 травня в заключному турі англійського Чемпіоншипу сезону-2024/2025 «Плімут» Максима Таловєрова (повний матч) поступився вдома «Лідс Юнайтед» (1:2) й офіційно вилетів до Ліги 1.

У 35-му турі англійської Прем’єр-ліги «Евертон» Віталія Миколенка (повний матч, жовта картка) на своєму полі зіграв унічию з «Іпсвічем» (2:2), а «Арсенал» Олександра Зінченка (вийшов на заміну на 86-й хвилині) у Лондоні програв «Борнмуту» Іллі Забарного (повний матч) із рахунком 1:2.

У 32-му турі португальської Прімейри «Бенфіка» Анатолія Трубіна (повний матч, відбитий пенальті) перемогла на виїзді «Ешторіл» – 2:1.

У неділю, 4 травня в МЛС «Остін» Олександра Сватка (повний матч) зазнав розгромної домашньої поразки від «Міннесота Юнайтед» – 0:3.

В АПЛ «Брентфорд» Єгора Ярмолюка (замінений на 77-й хвилині) на своєму стадіоні переміг «Манчестер Юнайтед» із рахунком 4:3.

У 35-му турі італійської Серії А «Рома» завдяки голу Артема Довбика (замінений на 77-й хвилині) на рідному «Стадіо Олімпіко» перемогла «Фіорентину» – 1:0.

У передостанньому турі чемпіонської частини грецької Суперліги «Олімпіакос» Романа Яремчука (вийшов на заміну на 63-й хвилині, гольова передача) здолав удома ПАОК – 4:2.

Зрештою, у понеділок, 5 травня у 34-му турі іспанської Ла Ліги «Жирона» Віктора Циганкова (повний матч) на своєму полі перемогла «Мальорку» – 1:0.

Нагадаємо, перший півфінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 між лондонським «Арсеналом» та паризьким «Парі Сен-Жермен» відбувся 29 квітня на стадіоні «Емірейтс» у Лондоні

У цьому матчі «Арсенал», за який виступає український захисник Олександр Зінченко, поступився «ПСЖ» з рахунком 0:1.

Після раннього пропущеного м'яча «Арсенал» намагався перехопити ініціативу, і в другому таймі Мікель Меріно навіть відзначився голом, який, однак, був скасований через офсайд після перегляду VAR.

Голкіпер «ПСЖ» Джанлуїджі Доннарумма кілька разів рятував свою команду, зокрема, після ударів Леандро Троссарда та Габріеля Мартінеллі.​

Матч-відповідь відбудеться 7 травня на «Парк де Пренс» у Парижі. «Арсеналу» необхідно перемагати, щоб пробитися до фіналу, який відбудеться 31 травня на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Як повідомлялося, мадридський «Реал» цікавиться 26-річним півзахисником «Ліверпуля» Алексісом Мак Аллістером.

Згідно з інформацією джерела, мерсисайдці готові відпустити аргентинського футболіста, якщо надійде пропозиція у розмірі 100 млн євро. Наголошується, що в «Реалі» високо оцінюють ігрові якості Мак Аллістера, проте вважають зазначену суму завищеною.

У нинішньому сезоні Мак Аллістер взяв участь у 47 матчах у всіх турнірах, у яких він відзначився сімома голами та п'ятьма результативними передачами.

Контракт гравця з «Ліверпулем» діє до літа 2028 року. Transfermarkt оцінює вартість футболіста в 90 млн. євро.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України

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