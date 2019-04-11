Ніякими новими обличчями в команді Зеленського навіть не пахне

Колишній міністр Данилюк нове обличчя? Людина, яка без зарплати (волонтер, ага) працював радником Януковича

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Штаб кандидата Зеленского понемногу делится с обществом своими планами в случае победы кандидата. Правда, очень аккуратно и всегда оставляя себе плацдарм для отступления. Десять первых шагов обнародовал не сам кандидат, а представители штаба, вероятные кадровые решения аккуратно «слили» в СМИ, чтобы потом иметь возможность все отрицать. Но за отсутствием симпатичной горничной в приходится соблазнять дворника, так что будем анализировать те имена, что нам аккуратно бросили в качестве пробного шара.

Первое, что бросается в глаза – никакими новыми лицами там и не пахнет. Серьезно, если Зеленский от реальной политики все-таки далек, то предполагаемая команда уже чиновники с солидной по времени историей. И это вовсе не история перемог, там больше скандалов. И приглашенные «варяги» тоже восторга не вызывают.

Бывший министр Данилюк, которому сулят пост главы МИДа, это вообще что? Новое лицо? Человек, который без зарплаты (волонтер, ага) работал советником Януковича. Ну, что такое работать на Януковича формально без зарплаты все понимают – не дети. Потом перешел к Порошенко, контролировал от его имени финансовые вопросы в Кабмине, получил назначение министром финансов. В результате уволен. По моему мнению – потому что интересы МВФ ставил выше интересов Украины. Но оставлю свое мнение при себе, просто поинтересуюсь – это новое лицо? Какое-то старое у вас, новое лицо, простите за тавтологию.

Смешко новое лицо? Да он в спецслужбе ветеран, еще при Леониде Кучме на руководящих постах был. Не самое плохое время, согласен, но или мы мобилизуем представителей позапрошлой власти или берем новые лица. Одновременно это сделать невозможно. Да еще не факт, что сам Смешко согласится в этой команде играть, кстати. А Чубатенко, это тот самый, который предлагал зарплаты учителям по 4 тысячи долларов сделать и утверждал, что на это хватит отобранных у олигархов 200 миллионов в год? Хотя получалось 2 млрд. долларов в месяц. Лучший друг украинских математиков, лицо новое, но не очень хорошо считающее. Владимир Шульмейстер – бывший заместитель министра инфраструктуры, советник губернатора Савченко и прочее, и прочее. Тоже новое лицо? Вишенка на торте – Марта Борщ на должность Генпрокурора. Адвокат беглого олигарха Онищенко, если кто не в курсе.

Честно, не могу понять, что нового в этих лицах, которые отметились на достаточно высоких постах во власти. Причем некоторые даже при разных президентах. Конечно, новое – хорошо забытое старое, но тут история новейшая, забыть еще не успели. Так что либо крестик снять – либо трусы надеть. Либо новые лица, либо нужные. Во втором случае уточняйте, кому именно нужные. Для понимания.