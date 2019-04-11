Експерт дав оцінку виборам до ізраїльського Кнесету трансляція



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Якими будуть україно-ізраїльські відносини після виборів до Кнесету?

Сьогодні, 11 квітня, в прес-центрі «Главкома» відбулась прес-конференція на тему: «Ізраїль. Вибори до Кнесету».

Експерт В’ячеслав Ліхачов, історик, громадський діяч, політолог та керівник міжнародної Групи моніторингу прав національних меншин проаналізував вибори до Кнесету Ізраїлю, а саме: що спровокувало достроковість виборів.

Він також розповів про кількість партій, що беруть участь та кого на цих виборах називали «головними гравцями».

Експерт пояснив, якою буде внутрішня і зовнішня політика після приходу тієї чи іншої політичної сили та якими будуть україно-ізраїльські відносини.

Як відомо, Порошенко привітав Нетаньягу з перемогою на виборах.

Після підрахунку більше 99% голосів виборців партія прем'єр-міністра Ізраїлю Лікуд, по всій видимості, отримує 65 з 120 місць в Кнесеті, а сам Нетаньяху - пост глави наступного коаліційний уряду. Це буде його рекордний п'ятий термін в якості прем'єр-міністра.

У вівторок, 9 квітня, в Ізраїлі почалися позачергові вибори в Кнесет (парламент). Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху, лідер правої партії Лікуд, домагався п'ятого терміну повноважень, незважаючи на те, що зіткнувся із звинуваченнями в корупції.