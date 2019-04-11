Коли українці обрали Януковича, то теж казали «гірше вже не буде»

Гірше вже не буде? Чи буде?

Лучшие года в истории Украины. Инвестиции на максимуме. Зарплаты растут. Мудрый украинский народ постоянно «бідкається», ведь цены растут. «Мы живем все хуже и хуже»

Мудрый украинский народ. 2010 год.

- Как я устал. Как вы мне все надоели. Выберу Януковича. Ну и что, что Зек. Мало ли. Бывает. Но он крепкий хозяйственник. Хуже не будет. Зато с Россией дружить будем.

Результат:

экономика перестала расти с 2011 года, с 2012 начала падать

отказ от евроинтеграции

гибель небесной сотни

война на фоне уничтоженной собственными руками армией

девальвация 2014-2015 гг. в результате «спаленных» на мнимую стабильность гривны резервов и рекордного роста долга для покрытия дефицита бюджета, обеспечивавшего низкие тарифы

инфляция в результате девальвации

2016-2018 гг.

Экономика растет 3 года подряд. Курс стабилен, но не искусственен. Долговая нагрузка снижается. Реальные доходы населения растут. Доля олигархов в экономике Украины падает. МВФ, ЕС, США заявляют, что Украина за 5 лет сделала рекордное количество позитивных изменений. Украинский народ постоянно бідкається, ведь растут тарифы. «Мы живем все хуже и хуже».

Мудрый украинский народ. 2019 год.

- Как я устал. Тарифы. Коррупция. Война. Как вы мне все надоели. Выберу Зеленского. Ну и что, что ничего не понимает в экономике и политике. Да и не интересны мне его анализы. Он все же актер. Мало ли. Хуже не будет. Зато войны не будет с Россией.

Результат?

Хуже не будет?