Коли українці обрали Януковича, то теж казали «гірше вже не буде»
-
Розсилка
Гірше вже не буде? Чи буде?
2005-2008 гг.
Лучшие года в истории Украины. Инвестиции на максимуме. Зарплаты растут. Мудрый украинский народ постоянно «бідкається», ведь цены растут. «Мы живем все хуже и хуже»
Мудрый украинский народ. 2010 год.
- Как я устал. Как вы мне все надоели. Выберу Януковича. Ну и что, что Зек. Мало ли. Бывает. Но он крепкий хозяйственник. Хуже не будет. Зато с Россией дружить будем.
Результат:
- экономика перестала расти с 2011 года, с 2012 начала падать
- отказ от евроинтеграции
- гибель небесной сотни
- война на фоне уничтоженной собственными руками армией
- девальвация 2014-2015 гг. в результате «спаленных» на мнимую стабильность гривны резервов и рекордного роста долга для покрытия дефицита бюджета, обеспечивавшего низкие тарифы
- инфляция в результате девальвации
2016-2018 гг.
Экономика растет 3 года подряд. Курс стабилен, но не искусственен. Долговая нагрузка снижается. Реальные доходы населения растут. Доля олигархов в экономике Украины падает. МВФ, ЕС, США заявляют, что Украина за 5 лет сделала рекордное количество позитивных изменений. Украинский народ постоянно бідкається, ведь растут тарифы. «Мы живем все хуже и хуже».
Мудрый украинский народ. 2019 год.
- Как я устал. Тарифы. Коррупция. Война. Как вы мне все надоели. Выберу Зеленского. Ну и что, что ничего не понимает в экономике и политике. Да и не интересны мне его анализы. Он все же актер. Мало ли. Хуже не будет. Зато войны не будет с Россией.
Результат?
Хуже не будет?
Джерело: блог Сергія Фурси