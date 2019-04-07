Дебати: Порошенко чекає Зеленського на «Олімпійському» 14 квітня



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Петро Порошенко чекатиме Володимира Зеленського на дебати 14 квітня на НСК «Олімпійський»

Петро Порошенко зазначив, що в умовах війни з Росією надзвичайно ризиковано вибирати в якості президента «кота в мішку»

Президент Петро Порошенко чекатиме Володимира Зеленського на дебати 14 квітня на НСК «Олімпійський». Про це він повідомив у програмі «Підсумки тижня з Олегом Панютою» на телеканалі «Україна» у неділю.

«Хочу наголосити, що 14 квітня в наступну неділю на «Республіканському стадіоні» (стара назва, нині стадіон називається НСК «Олімпійський», - ред.), саме там, де запропонував пан Зеленський, я чекаю його для проведення дебатів», - сказав він.

Він додав, що оптимальним часом для проведення дебатів буде 19-20 година.

«Я запрошую і глядачів, як запрошував пан Володимир Зеленський, я запрошую усі канали, щоб дебати були проведені в місці, у часі, як хотів Володимир Зеленський», - зазначив глава держави.

За його словами, кандидату у президенти України Володимиру Зеленському потрібно не дати «зійти з цієї його пропозиції», оскільки «це буде безвідповідально по відношенню до країни, це буде безвідповідально по відношенню до виборців».

Порошенко висловив переконання, що в умовах війни з Росією надзвичайно ризиковано вибирати в якості президента «кота в мішку».

Другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 см.

Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.

Як відомо, у першому турі Зеленського підтримали 30,24% (5 713 825 виборців), Порошенка - 15,95%(3 014 523 виборців), а Гриценка - 6,91% (1 306 411 виборців).

Джерело: Укрінформ