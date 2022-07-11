  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Біля Чорнобаївки пролунали вибухи – ОВА
рус
    Події в Україні

    Біля Чорнобаївки пролунали вибухи – ОВА

    11 липня місцеві жителі повідомляють про потужні вибухи у Таврійську та в районі аеродрому в Чорнобаївці - Біля Чорнобаївки пролунали вибухи – ОВА
    11 липня місцеві жителі повідомляють про потужні вибухи у Таврійську та в районі аеродрому в Чорнобаївці
    фото:Херсонська міська рада

    Інформація уточнюється, подробиці місцева влада повідомить згодом

    Жителі Херсонщини повідомляють про потужні вибухи у Таврійську та в обласному центрі, в районі аеропорту біля Чорнобаївки. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

    11 липня місцеві жителі повідомляють про потужні вибухи у Таврійську та в районі аеродрому в Чорнобаївці. Вказано, що ця інформація уточнюється, подробиці повідомлять згодом.

    «Сьогодні місцеві жителі повідомляють про потужні вибухи у Таврійську та в районі аеродрому в Чорнобаївці. Дана інформація уточнюється, подробиці повідомимо згодом», – зазначається у повідомленні.

    Ситуація в громадах Херсонщини, які знаходяться під тимчасовою окупацією, залишається критичною. В ОВА нагадали, що вже майже півтора місяця на тимчасово окупованої території Херсонщини відсутній мобільний зв’язок від українських операторів.

    У громадах області працюють деякі інтернет-провайдери, але інтернет-трафік йде через Росію. Тому більшість жителів області не мають повноцінного доступу до соцмереж, українських новин та банківських додатків, через що неможливо здійснювати онлайн-платежі.

    Також повідомляється, що окупанти проводять обшуки в місцевих жителів, херсонців зупиняють на блокпостах, вламуються в приватні домівки

    Нагадаємо, на Херсонському напрямку Збройні сили України завдали удару по командному пункту окупантів, в результаті чого загинули 12 осіб.

    Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 11 липня
    Теги: росія окупанти війна місцева влада Херсонщина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Біля Чорнобаївки пролунали вибухи – ОВА