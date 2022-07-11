Біля Чорнобаївки пролунали вибухи – ОВА

11 липня місцеві жителі повідомляють про потужні вибухи у Таврійську та в районі аеродрому в Чорнобаївці

Інформація уточнюється, подробиці місцева влада повідомить згодом

Жителі Херсонщини повідомляють про потужні вибухи у Таврійську та в обласному центрі, в районі аеропорту біля Чорнобаївки. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

11 липня місцеві жителі повідомляють про потужні вибухи у Таврійську та в районі аеродрому в Чорнобаївці. Вказано, що ця інформація уточнюється, подробиці повідомлять згодом.

«Сьогодні місцеві жителі повідомляють про потужні вибухи у Таврійську та в районі аеродрому в Чорнобаївці. Дана інформація уточнюється, подробиці повідомимо згодом», – зазначається у повідомленні.

Ситуація в громадах Херсонщини, які знаходяться під тимчасовою окупацією, залишається критичною. В ОВА нагадали, що вже майже півтора місяця на тимчасово окупованої території Херсонщини відсутній мобільний зв’язок від українських операторів.

У громадах області працюють деякі інтернет-провайдери, але інтернет-трафік йде через Росію. Тому більшість жителів області не мають повноцінного доступу до соцмереж, українських новин та банківських додатків, через що неможливо здійснювати онлайн-платежі.

Також повідомляється, що окупанти проводять обшуки в місцевих жителів, херсонців зупиняють на блокпостах, вламуються в приватні домівки

Нагадаємо, на Херсонському напрямку Збройні сили України завдали удару по командному пункту окупантів, в результаті чого загинули 12 осіб.