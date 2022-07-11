Турбіна для «Північного потоку»: МЗС викликало канадського дипломата

Міністерство закликало Канаду переглянути це рішення

Міністерство закордонних справ України розчароване рішенням канадського уряду передати Росії за посередництва Німеччини турбіну, необхідну, за заявами російської сторони, для функціонування газогону «Північний потік». Про це повідомляє пресслужба МЗС.

«11 липня до Міністерства закордонних справ України було запрошено тимчасового повіреного у справах Канади в Україні, якому було висловлено розчарування української сторони у зв’язку з рішенням уряду Канади видати дозвіл на повернення до Німеччини відремонтованих компанією Siemens Energy Canada турбін Північного потоку-1», – йдеться у повідомленні.

Міністерство закликало Канаду переглянути це рішення. «Рішення підриває євроатлантичну єдність в застосуванні міжнародного санкційного режиму щодо РФ, а також створює підґрунтя для того, щоб Росія і далі використовувала енергетику як гібридну зброю проти Європи», – наголосили в МЗС.

Раніше в МЗС заявили, що зазначена турбіна не потрібна для функціонування російського газогону.

Як раніше повідомлялося, Канада поверне Німеччині відремонтовану турбіну Siemens для газопроводу «Північний потік».

Раніше стало відомо, що Київ просить Канаду не віддавати газову турбіну «Газпрому» РФ.

Україна виступає проти передачі Канадою турбіни компанії «Газпром» для поставок природного газу до Німеччини, оскільки цей крок суперечить санкціям щодо РФ.

Тим часом РФ «осушує» газовий ринок ЄС: транзит через Україну впав до історичного мінімуму.