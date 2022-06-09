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    Новини

    Футбольні клуби домовилися про наступний чемпіонат України: деталі

    Чемпіонат України з футболу стартує у серпні! Учасники домовилися про все, крім головного&nbsp;&ndash; місця проведення матчів - Футбольні клуби домовилися про наступний чемпіонат України: деталі
    Чемпіонат України з футболу стартує у серпні! Учасники домовилися про все, крім головного – місця проведення матчів
    фото: УПЛ

    Частина українських клубів не хоче грати матчі вітчизняного чемпіонату у Європі

    Диракція Української прем’єр-ліги ухвалила рішення про проведення чемпіонату України з футболу у сезоні-2022/23. Про це пише видання «Профутбол Digital».

    Чемпіонат має стартувати орієнтовно 20 серпня. Участь у змаганнях візьмуть 16 команд, формат турніру залишиться незмінним – у один етап, який складатиметься із двох кіл, осіннє-зимового та весняного.

    Головною проблемою, як пише видання, є місце проведення поєдинків. Частина клубів відмовляється грати матчі вітчизняної першості у Європі. За інформацією «Профутбол Digital», це «Колос» (Ковалівка), «Кривбас» (Кривий Ріг), «Олександрія» та львівський «Рух».

    Втім, більшість учасників чемпіонату готова до того, що представники України у європейських кубках будуть грати свої поєдинки внутрішньої першості за кордоном, і не проти їздити до них – але вимагають компенсації за ці поїздки.

    Нагадаємо, що футбольний попередній чемпіонат України, сезону 2021/22, завершили достроково, визнавши чемпіоном донецький «Шахтар», який на момент зупинки першості мав найбільшу кількість набраних очок.

    Після цього частина українських клубів відправилася до Європи, де провела кілька товариських матчів, збираючи гроші для допомоги українцям.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Україна УПЛ
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    Футбольні клуби домовилися про наступний чемпіонат України: деталі