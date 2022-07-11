Росія постачає продукцію до США в обхід санкцій

Російська компанія продовжила експортувати свою продукцію не тільки в США, а й до інших країн, з якими наразі є складнощі в логістиці

При оплаті на адресу сербської компанії жодних обмежень американський контрагент не має

Російські компанії обходять санкції, експортуючи свою продукцію в Сербію, а звідти – у США від імені сербських юридичних осіб. Схему розкрив центр ділового консультування «ВЭД 360» від банку «Санкт-Петербург», повідомляють «Наші гроші».

Як зазначається у повідомленні, клієнти центру зіткнулися з проблемою під час експорту вантажу до США, а також при отриманні грошей від американського контрагента. Центр запропонував йому оптимальне рішення: щоб продовжити співпрацю з компанією зі США, російській фірмі відкрили юридичну особу в Сербії. У клієнта з’явилася можливість експортувати товар спочатку до Сербії, а далі реекспортувати товар у США, вже від імені сербської компанії.

При оплаті на адресу сербської компанії жодних обмежень американський контрагент не має. Також відсутні обмеження міжнародних транспортних компаній на доставку вантажів із Сербії до США. Відкриття юридичної особи у Сербії зайняло 12 днів, відкриття рахунку в сербському банку – 2 дні. Зрештою, російська компанія продовжила експортувати свою продукцію не тільки в США, а й до інших країн, з якими наразі є складнощі в логістиці.

До слова, у владних колах Євросоюзу ведеться робота над новими заходами, що дозволять краще контролювати виконання санкцій проти Росії всередині блоку.

Читайте також: Світовий добробут настане після краху Росії