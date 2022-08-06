Міністр спорту пояснив, чому Україна не підтримала заяву 35 держав

Україна хоче повного санкційного бану для спортсменів із Росії та Білорусі

Міністри спорту 35 держав підписали спільну заяву із вимогою призупинити членство спортивних федерацій Росії та Білорусі в міжнародних організаціях, виключити представників цих країн із керуючих органів міжнародних федерацій, а також призупинити телевізійні трансляції міжнародних спортивних подій на територіях РФ і білорусі. Але цю заяву не підписала Україна.

Чому таке рішення було прийнято, пояснив очільник Міністерства молоді та спорту Вадим Гутцайт.

«Позиція України є, була і залишається незмінною: у спорті не має бути росіян і білорусів взагалі. Спільна заява міністрів спорту допускає участь спортсменів з РФ та РБ у нейтральному статусі. Україна зі свого боку виступає категорично проти дозволу цим спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях у будь-якому статусі, включаючи нейтральний. Це наша ключова вимога, якою ми не готові і не будемо поступатися», – заявив Гутцайт.

Він зазначив, що переважна більшість положень заяви спільними зусиллями вже реалізована. Майже у всіх видах спорту росіян та білорусів не допускають до змагань, їх виключають з міжнародних федерацій, їм заборонено проводити міжнародні турніри тощо.

«Але Україна хоче більшого – повного санкційного бану. Приєднатися до спільної заяви в нинішній редакції означатиме для нас поступитися принципами та пом’якшити свої вимоги щодо відповідальності країни-терориста та її сателіта. Україна цього не робитиме», – підкреслив міністр.

Гутцайт додав, що позицію не підтримувати заяву у редакції, яка передбачає таку «нейтральність», Мінмолодьспорту виробило спільно з Міністерством закордонних справ України та поінформувало про це партнерів напередодні Саміту міністрів спорту держав-партнерів, який відбувся 30 червня 2022 року.

Раніше 33 країни підписали спільну заяву з вимогою позбавити Росію та Білорусь права транслювати міжнародні спортивні події.

Нагадаємо, Росія втратила право проведення Всесвітніх університетських ігор 2023 року.

Також російські лижники відсторонені від перегонів серії Worldloppet.

А росіянка більше не керуватиме світовим лижним спортом: як її зганьбили на голосуванні.