Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Міністр спорту пояснив, чому Україна не підтримала заяву 35 держав

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Міністр спорту пояснив, чому Україна не підтримала заяву 35 держав
Через розв'язану проти Україну війну запроваджено спортивні санкції щодо Росії та Білорусі
фото: AP

Україна хоче повного санкційного бану для спортсменів із Росії та Білорусі

Міністри спорту 35 держав підписали спільну заяву із вимогою призупинити членство спортивних федерацій Росії та Білорусі в міжнародних організаціях, виключити представників цих країн із керуючих органів міжнародних федерацій, а також призупинити телевізійні трансляції міжнародних спортивних подій на територіях РФ і білорусі. Але цю заяву не підписала Україна.

Чому таке рішення було прийнято, пояснив очільник Міністерства молоді та спорту Вадим Гутцайт.

«Позиція України є, була і залишається незмінною: у спорті не має бути росіян і білорусів взагалі. Спільна заява міністрів спорту допускає участь спортсменів з РФ та РБ у нейтральному статусі. Україна зі свого боку виступає категорично проти дозволу цим спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях у будь-якому статусі, включаючи нейтральний. Це наша ключова вимога, якою ми не готові і не будемо поступатися», – заявив Гутцайт.

Він зазначив, що переважна більшість положень заяви спільними зусиллями вже реалізована. Майже у всіх видах спорту росіян та білорусів не допускають до змагань, їх виключають з міжнародних федерацій, їм заборонено проводити міжнародні турніри тощо.

«Але Україна хоче більшого – повного санкційного бану. Приєднатися до спільної заяви в нинішній редакції означатиме для нас поступитися принципами та пом’якшити свої вимоги щодо відповідальності країни-терориста та її сателіта. Україна цього не робитиме», – підкреслив міністр.

Гутцайт додав, що позицію не підтримувати заяву у редакції, яка передбачає таку «нейтральність», Мінмолодьспорту виробило спільно з Міністерством закордонних справ України та поінформувало про це партнерів напередодні Саміту міністрів спорту держав-партнерів, який відбувся 30 червня 2022 року.

Раніше 33 країни підписали спільну заяву з вимогою позбавити Росію та Білорусь права транслювати міжнародні спортивні події.

Нагадаємо, Росія втратила право проведення Всесвітніх університетських ігор 2023 року.

Також російські лижники відсторонені від перегонів серії Worldloppet.

А росіянка більше не керуватиме світовим лижним спортом: як її зганьбили на голосуванні.

Теги: спорт санкції росія Вадим Гутцайт Україна Білорусь війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ініціатори заяви також хочуть позбавити Росію права на трансляції міжнародних спортивних подій
Росія та Білорусь можуть втратити членство у міжнародних спортивних федераціях
1 липня, 20:43
У Кривому Розі внаслідок обстрілів загинула чемпіонка України зі спортивних танців
У Кривому Розі внаслідок обстрілів загинула чемпіонка України зі спортивних танців
10 липня, 17:13
Відомий бренд спортивного одягу відновив роботу в Україні
Відомий бренд спортивного одягу відновив роботу в Україні
25 липня, 20:33

Новини

Міністр спорту пояснив, чому Україна не підтримала заяву 35 держав
Міністр спорту пояснив, чому Україна не підтримала заяву 35 держав
Вихованець київського «Динамо» перейшов до російської команди
Вихованець київського «Динамо» перейшов до російської команди
Російські ЗМІ заблокували інтерв'ю хокеїста, який засудив війну РФ в Україні
Російські ЗМІ заблокували інтерв'ю хокеїста, який засудив війну РФ в Україні
УЄФА оголосила про революційне правило у Лізі чемпіонів
УЄФА оголосила про революційне правило у Лізі чемпіонів
«Динамо» обіграло «Штурм» у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів
«Динамо» обіграло «Штурм» у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів
Реванш із Джошуа: Усик зробив подарунок українцям
Реванш із Джошуа: Усик зробив подарунок українцям

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
149K
Перемовини зі Сі Цзіньпіном: Китай відповів на пропозицію Зеленського
104K
Макрон більше не телефонує Путіну. Ображений Кремль знайшов виправдання
44K
Переговори Путіна та Ердогана закінчилися. Результати зустрічі
25K
За яких умов пенсіонер може опинитися без виплат: роз'яснення Мінсоцполітики
20K
Солдат Парасюк потрапив у лікарню. Йому зробили операцію
20K
ЗСУ, ймовірно, знову вдарили по Антонівському мосту

Новини

На Донеччині окупанти застосовують штурмову авіацію – Генштаб
Сьогодні, 07:25
Директору херсонської «Укрпошти» загрожує тюрма за пособництво Росії
Вчора, 17:04
Зернові угоди: посол Боднар повідомив деталі перевірки судна Razoni
Вчора, 14:28
СБУ завітала з обшуком до  Бродського 
Вчора, 14:17
У Севастополь прибув підбитий корабель РФ (фото) 
Вчора, 13:59
Україна придбала гелікоптер на кошти, зібрані через United24: деталі
Вчора, 13:06

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту