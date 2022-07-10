У Кривому Розі внаслідок обстрілів загинула чемпіонка України зі спортивних танців

«На 21 році війна обірвала життя нашої студентки Дарії Курдель. Дівчина загинула внаслідок ворожого ракетного обстрілу житлового масиву Інгулець міста Кривого Рогу, її батько отримав поранення і зараз перебуває у лікарні», – йдеться в повідомленні.

Дівчина навчалася у коледжі ВНЗ, а потім вступила на Криворізький факультет Національного університету «Одеська юридична академія». Викладачі знали її як відповідальну та старанну студентку.

«Вона була душею компанії, життєрадісною, завжди готова прийти на допомогу, брала активну участь у студентському житті. Дар'я любила спорт, була дуже талановитою і була переможницею багатьох міжнародних змагань зі спортивних танців», – зазначив Ківалов.

Нагадаємо, 1 липня внаслідок ракетного удару російських військ по Сергіївці Одеської області загинув тренер та президент дитячого футбольного клубу «Атлетик» Олександр Шишков.