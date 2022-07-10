  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
  4. У Кривому Розі внаслідок обстрілів загинула чемпіонка України зі спортивних танців
рус
    Новини

    У Кривому Розі внаслідок обстрілів загинула чемпіонка України зі спортивних танців

    У Кривому Розі внаслідок обстрілів загинула чемпіонка України зі спортивних танців
    фото з соцмереж

    Батько загиблої отримав поранення

    Внаслідок ворожого обстрілу Інгульського району загинула 20-річна чемпіонка України зі спортивних танців Дар'я Курдель. Про це написав президент Національного університету «Одеська юридична академія» Сергій Ківалов у Facebook.

    «На 21 році війна обірвала життя нашої студентки Дарії Курдель. Дівчина загинула внаслідок ворожого ракетного обстрілу житлового масиву Інгулець міста Кривого Рогу, її батько отримав поранення і зараз перебуває у лікарні», – йдеться в повідомленні.

    Дівчина навчалася у коледжі ВНЗ, а потім вступила на Криворізький факультет Національного університету «Одеська юридична академія». Викладачі знали її як відповідальну та старанну студентку.

    «Вона була душею компанії, життєрадісною, завжди готова прийти на допомогу, брала активну участь у студентському житті. Дар'я любила спорт, була дуже талановитою і була переможницею багатьох міжнародних змагань зі спортивних танців», – зазначив Ківалов.

    1_21

    Нагадаємо, 1 липня внаслідок ракетного удару російських військ по Сергіївці Одеської області загинув тренер та президент дитячого футбольного клубу «Атлетик» Олександр Шишков.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Сергій Ківалов #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Кривому Розі внаслідок обстрілів загинула чемпіонка України зі спортивних танців