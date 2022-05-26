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    Росіянка більше не керуватиме світовим лижним спортом: як її зганьбили на голосуванні

    Олена В'яльбе з Росії розгромно програла вибори до Ради Міжнародної федерації лижного спорту - Росіянка більше не керуватиме світовим лижним спортом: як її зганьбили на голосуванні
    Олена В'яльбе з Росії розгромно програла вибори до Ради Міжнародної федерації лижного спорту
    фото з російських ЗМІ

    Очільниця російського лижного спорту Олена В’яльбе набрала найменшу кількість голосів на виборах

    Міжнародна федерація лижного спорту (МФЛС) на Конгресі, який пройшов у Мілані, провела вибори членів Ради МФЛС. Вони обернулися ганьбою для представниці Росії Олени В’яльбе. Про це повідомила пресслужба федерації.

    До складу Ради були обрали 18 функціонерів, з них 12 на момент виборів були чинними членами цієї структури. Однак російська представниця у Раді МФЛС, у минулому триразова олімпійська чемпіонка, Олена В’яльбе програла вибори і вилетіла зі складу керівної організації, яка керує світовим лижним спортом.

    Російські ЗМІ опублікували повні результати голосування. Вони інформують про те, що В’яльбе під час голосування набрала найменшу кількість голосів – лише 48 голосів із 117 можливих.

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    Прокремлівське видання «Чемпіонат» емоційно прокоментувало ганьбу своєї співвітчизниці на виборах. Журналіст Андрій Шитіхін у своїй статті заявив, що В’яльбе «цинічно викинули», а результати виборів назва «похмурою клоунадою».

    Втім, автор реалістично оцінив перспективи російського спорту в нинішніх умовах: «Що ж, і у лижах наша країна опинилася на шляху до повної ізоляції».

    Очільник МФЛС Йоган Еліас, який на цих виборах був переобраний на своїй посаді, пояснив журналістам: «Це був результат голосування. Наша федерація базується на демократії, а її представники вирішили не переобирати В’яльбе. Це все, що я можу сказати».

    Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни в Україні світові федерації виключили зі свого складу чи призупинили членство російських організацій.

    Крім того, Росія втратила право на міжнародні спортивні турніри, які уже були заплановані до проведення на її території. Так, 26 квітня Міжнародна федерація хокею відібрала у Росії чемпіонат світу 2023 року.

    А за кілька днів Міжнародна федерація університетського спорту позбавила російський Єкатеринбург права проводити Універсіаду-2023.

    Теги: росія вибори лижний спорт #stoprussia
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    Росіянка більше не керуватиме світовим лижним спортом: як її зганьбили на голосуванні