Російські лижники відсторонені від перегонів серії Worldloppet
Російський лижний марафон Demino Skimarathon призупинено
Міжнародна федерація лижних марафонів Worldloppet ухвалила рішення усунути від змагань спортсменів із Росії та Білорусі через війну Росії в Україні, передає пресслужба організації.
Оскільки Worldloppet виступає за свободу, мир, єдність та міжкультурний обмін, Worldloppet несе відповідальність не мовчати на цю тему.
«Нинішній російський режим і триваюча незаконна російська військова агресія проти України неприйнятні для нас як організації з демократичними цінностями!», – заявив президент Worldloppet Юха Вільямаа.
Відповідно до цього було вирішено, що російський лижний марафон Demino Skimarathon залишається призупиненим як член Worldloppet, поки ситуація кардинально не зміниться. Це означає, що гонка не дійсна для штампу в паспорті Worldloppet (це не означає, що вже надані штампи втратять свою дію).
Щоб стати глобальним лижником (лижники, які пройшли всі гонки Worldloppet), штамп від Demino Skimarathon більше не потрібен.
Відповідно до правил FIS, російським та білоруським лижникам заборонено брати участь у гонках Worldloppet.
«Це рішення діятиме доти, доки ситуація істотно не зміниться», – йдеться у повідомленні.
Наприкінці лютого МОК виступив зі зверненням на адресу міжнародних спортивних федерацій та рекомендував їм не пускати російських та білоруських атлетів до будь-яких змагань.
Після цього різні спортивні міжнародні організації стали усувати російських спортсменів від змагань. Термін усунення, за словами президента МОК, поки що залишається відкритим. Також із Росії було перенесено чи скасовано великі міжнародні змагання.
До слова, під час засідання Кабінету Міністрів України прийнято рішення щодо організації та проведення спортивних змагань в Україні в умовах воєнного стану.