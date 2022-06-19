Російські лижники відсторонені від перегонів серії Worldloppet

«Нинішній російський режим і триваюча незаконна російська військова агресія проти України неприйнятні для нас як організації з демократичними цінностями!», – заявив президент Worldloppet Юха Вільямаа.

Відповідно до цього було вирішено, що російський лижний марафон Demino Skimarathon залишається призупиненим як член Worldloppet, поки ситуація кардинально не зміниться. Це означає, що гонка не дійсна для штампу в паспорті Worldloppet (це не означає, що вже надані штампи втратять свою дію).

Щоб стати глобальним лижником (лижники, які пройшли всі гонки Worldloppet), штамп від Demino Skimarathon більше не потрібен.

Відповідно до правил FIS, російським та білоруським лижникам заборонено брати участь у гонках Worldloppet.

«Це рішення діятиме доти, доки ситуація істотно не зміниться», – йдеться у повідомленні.