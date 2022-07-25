Відомий бренд спортивного одягу відновив роботу в Україні

Також відновив роботу інтернет-магазин бренда

Бренд Adidas відновив роботу чотирьох магазинів в Україні, повідомляє Асоціація рітейлерів. Йдеться про магазини в Житомирі, Львові та Ужгороді.

Які саме магазини працюють:

дисконт-центр у ТРЦ Spartak (Львів);

на вулиці Шевченка, 5 (Львів);

у ТЦ Global UA (Житомир);

на вулиці Петефі, 5 (Ужгород).

Також відновив роботу інтернет-магазин бренда.



Щодо відкриття магазинів у Києві, в мережі не мають «конкретної інформації». До повномасштабного російського вторгнення у місті працювало 18 магазинів Adidas.

У березні Adidas призупинив роботу в РФ«до подальшого повідомлення».

Разом із тим компанія наразі продовжить платити працівникам і «не виходить з ринку остаточно до подальшого повідомлення».

Нагадаємо, один зі світових лідерів виробництва спортивних товарів – компанія Puma призупиняє роботу всіх своїх магазинів на території Росії.

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