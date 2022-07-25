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  4. Відомий бренд спортивного одягу відновив роботу в Україні
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    Суспільство

    Відомий бренд спортивного одягу відновив роботу в Україні

    Відомий бренд спортивного одягу відновив роботу в Україні
    фото з відкритих джерел

    Також відновив роботу інтернет-магазин бренда

    Бренд Adidas відновив роботу чотирьох магазинів в Україні, повідомляє Асоціація рітейлерів. Йдеться про магазини в Житомирі, Львові та Ужгороді.

    Які саме магазини працюють:

    • дисконт-центр у ТРЦ Spartak (Львів);
    • на вулиці Шевченка, 5 (Львів);
    • у ТЦ Global UA (Житомир);
    • на вулиці Петефі, 5 (Ужгород).

    Також відновив роботу інтернет-магазин бренда.

    Щодо відкриття магазинів у Києві, в мережі не мають «конкретної інформації». До повномасштабного російського вторгнення у місті працювало 18 магазинів Adidas.

    У березні Adidas призупинив роботу в РФ«до подальшого повідомлення».

    Разом із тим компанія наразі продовжить платити працівникам і «не виходить з ринку остаточно до подальшого повідомлення».

    Нагадаємо, один зі світових лідерів виробництва спортивних товарів – компанія Puma призупиняє роботу всіх своїх магазинів на території Росії.

    Нагадаємо, мережа Hesburger відновлює роботу ресторанів в Україні.

    Нещодавно стало відомо, що McDonald’s відновлює роботу в Україні: дата і умови.

    Також київський ЦУМ відновлює роботу: як працюватиме під час повітряних тривог.

    Теги: Львів Житомир Ужгород Україна ЦУМ
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    Відомий бренд спортивного одягу відновив роботу в Україні