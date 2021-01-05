Міжнародна федерація гімнастики відсторонила від змагань Олега Верняєва

Про причини відсторонення наразі не повідомляється

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) тимчасово відсторонила від змагань олімпійського чемпіона 2016 року Олега Верняєва. Про це повідомляє NBC.

Представник FIG не став детально розповідати про характер відсторонення Верняєва, заявивши, що заборона діє «до кінця процедури, яка в цей час триває».

«FIG не коментуватиме цю процедуру», - зазначають у федерації.

Також в NBC повідомили, що спроби зв'язатися з Верняєвим і Федерацією гімнастики України не увінчалися успіхом.

Верняєв на початку грудня 2020 року мав виступити на чемпіонаті Європи в Туреччині, однак в останній момент був виключений зі складу збірної України. Пізніше головний тренер чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартинський заявив, що Олег пропускає чемпіонат Європи через необхідність закінчити дисертацію і декілька мікротравм.

На останньому чемпіонаті світу Олег Верняєв став бронзовим призером у багатоборстві.