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    МОК допустив варіант з проведенням Олімпіади в Токіо без глядачів

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    Ігри в Токіо можуть стати безлюдними - МОК допустив варіант з проведенням Олімпіади в Токіо без глядачів
    Ігри в Токіо можуть стати безлюдними
    Світлина - Tokyo 2020

    Наразі президент організації говорить про відпрацювання варіантів

    Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що організація розглядає варіант проведення Олімпіади в Токіо без глядачів.

    «Ми повинні підготувати різні сценарії проведення Ігор. Ніхто не хоче, щоб вони відбулися без глядачів. Однак ми готові вживати необхідних заходів, щоб провести Олімпіаду в безпечному середовищі», - наводить слова Баха NHK.

    Нагадаємо, Ігри в Токіо через пандемію коронавірусної інфекції були відкладені на рік, вони мають відбутися з 23 липня по 8 серпня 2021-го.

    Раніше повідомлялося, що 66% опитаних жителів Японії вважають, що Олімпіаду потрібно відкласти (35%) або зовсім скасувати (31%), і тільки 26% виступають за проведення Ігор в призначений час: з 23 липня 2021 року.

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    Томас Бах МОК Олімпіада-2020 коронавірус
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