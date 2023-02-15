МОК присоромив країни, що бойкотують допуск росіян та білорусів до змагань

У МОК ще не ухвалили офіційного рішення щодо допуску окремих спортсменів з Росії чи Білорусі

У МОК вважають, що країни, які закликають до бойкоту Олімпіади 2024, не повинні ігнорувати права людини та виступати «у мирній конкуренції»

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) зробив нову заяву на адресу країн, що закликають до бойкоту Олімпійських ігор-2024. Про це йдеться на сайті організації.

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У МОК розповіли що нещодавнє ухвалення резолюції «Спорт як фактор сталого розвитку» Генеральною Асамблеєю ООН по суті означає, що «великі міжнародні спортивні заходи повинні організовуватися в дусі миру, взаєморозуміння та міжнародного співробітництва, дружби та толерантності, без будь-якої дискримінації, і що слід поважати об’єднавчий і примирливий характер таких заходів».

Резолюція, за словами представників МОК також «визнає Олімпійську хартію та те, що будь-яка форма дискримінації є несумісною з приналежністю до Олімпійського руху». Вона була прийнята консенсусом усіх держав-членів ООН, у тому числі урядів України та Росії.

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На Олімпійському саміті та під час консультацій з представниками спортсменів, членами МОК, національними олімпійськими комітетами (НОК) і міжнародними федераціями (МФ) учасники підтвердили свою відданість Олімпійській хартії та об’єднавчій місії Олімпійського руху. Ці цінності складають сенс існування олімпійського руху: об’єднати весь світ у мирній конкуренції.

«Олімпійське співтовариство зобов'язане дотримуватися Олімпійської хартії та міжнародних норм в галузі прав людини, які забороняють дискримінацію. Коли держави так голосно ігнорують права людини, у нас більше зобов'язань щодо підтримки наших спільних цінностей»,– наголосили в МОК. В організації додали, що історія показала, що попередні бойкоти не досягли своїх політичних цілей і послужили лише для покарання спортсменів країн, що пропускають турніри.

Раніше МОК звернувся до коаліції країн, що виступає проти допуску росіян на Олімпіаду-2024. В організації рекомендували не підписувати декларацію проти участі російських спортсменів у Іграх у Парижі. Глава МОК Томас Бах також розкритикував втручання політиків у обговорення цього питання.

Нагадаємо, МОК розглядає можливість допуску росіян до Ігор-2024 у нейтральному статусі, проте остаточного рішення з цього питання не ухвалено, адже велика кількість країн виступили проти участі спортсменів з Росії та Білорусі. Змагання у Парижі мають відбутися з 26 липня по 11 серпня 2024 року.