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Росії не місце на міжнародних змаганнях: чому агресора не можна допускати до Олімпіади-2024

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Росії не місце на міжнародних змаганнях: чому агресора не можна допускати до Олімпіади-2024
Росія все ще намагається прорватись на Олімпіаду у Парижі
фото з відкритих джерел

Спортивні змагання, де Росія бере участь, легітимізують дії режиму в очах власних громадян та світової спільноти

Міжнародний олімпійський комітет обіцяв розглянути питання допуску російських та білоруських спортсменів на міжнародні змагання. Їх хочуть повернути під нейтральним прапором на Олімпіаду-2024 в Парижі, що викликало критику як в Україні, так і у всьому світі. Тож Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснив, що не так з нейтральною або мовчазною позицією спортсменів країни-агресорки та чому їм там не місце.

Росія використовує міжнародні змагання як спосіб досягнення власних політичних цілей. Переважна більшість спортсменів РФ є представниками Центрального спортивного клубу Армії та товариства «Динамо». Вони, у свою чергу, підпорядковуються, Федеральній Службі Безпеки, Росгвардії та Міністерству внутрішній справ. Останні беруть безпосередню участь в агресії проти України.

Слід нагадати, що велика кількість нагород йде саме «Динамо» та ЦСКА. На Олімпіаді в Пекіні в 2022 році 88% медалей виграли саме спортсмени, які представляють російські силові структури. На Олімпіаді в Токіо в 2021 році ЦСКА та «Динамо» виграли всі медалі російської збірної. Тож у МОК мають знати, що в РФ майже немає спортсменів-олімпійців, які б не були вмонтовані у воєнну машину Кремля. Це стосується також тренерів та інструкторів.

Гарним прикладом стане дворазова олімпійська чемпіонка Ісінбаєва. Вона отримувала військове звання особисто від міністра оборони РФ Шойгу. У 2015 році вона уклала 5-річний контракт з ЦСКА і до сьогоднішнього дня є членом МОК від Росії. Там вважають, що ця майор ЗС РФ на порушила хартію комітету. Вона також у 2016 році брала участь у пропагандистській акції для російських військових у Сирії у той час, коли Алеппо та його жителів нещадно бомбили.

Олімпійська хартія, як відомо, декларує, що її діяльність ґрунтується на «загальних основних етичних принципах»: «Мета олімпізму полягає в тому, щоб поставити спорт на службу гармонійного розвитку людства, сприяючи створенню мирного суспільства, яке дбає про збереження людської гідності». Навряд чи кремлівський критерій має такі самі принципи.

Подібні спортивні змагання, де Росія бере участь, легітимізують дії режиму в очах власних громадян та світової спільноти. МОК не має дозволити Олімпіаді стати черговим інструментом для виправдання агресивної війни. До того ж повернення спортсменів РФ та Білорусі до змагань стане неправильним сигналом, який покаже їм, що вони можуть робити, що завгодно, адже їм все одно це пробачать. МОК також повторить пропагандистську риторику про те, що «з нами мають справу і поважають».

До речі, резолюція Європейського парламенту визнала РФ державою-спонсором тероризму. Перемоги цієї країни на Олімпіаді стануть підтримкою терористичного режиму. У резолюції йдеться, що «Європарламент закликає до подальшого скорочення дипломатичних відносин з Росією та зведення контактів з її офіційними представниками на всіх рівнях до абсолютного необхідного мінімуму; закликає держави-члени ЄС закрити та заборонити російські державні установи, такі як Російські центри науки та культури».

Враховуючи, що путінський режим забороняє росіянам протестувати проти війни, то спортсмени після Олімпіади повернуться додому і стануть мовчазними співучасниками. Інші олімпійці, які є офіцерами, підкоряться наказам свого злочинного командування.

18 березня 2022 року в Лужниках олімпійські спортсмени, серед яких були сестри Аверіни, плавець Рилов, гімнастка Листунова та інші, вийшли на сцену під час мітингу і фактично підтримали війну проти Україну. Під час того мітингу виступав також Володимир Путін. Ведучим мітингу став екскоментатор Олімпійських ігор Губернієв.

За інший приклад можна взяти Микиту Нагорного, який є олімпійським чемпіоном 2021 року. Він очолює масову дитячо-юнацьку військово-патріотичну організацію «Юнармія», яка є структурою Міноборони РФ і виховує дітей у мілітаристському дусі. Серед понад 1 млн дітей та молоді, які до цього залучені, є вихідці з окупованих територій. Чи буде МОК вважати нормальною практику відправлення Росією цих дітей на змагання?

У 2014 році ФСБ була викрита під час спроби підміни допінгових проб російських спортсменів. Однак тоді їм дали шанс виступати під прапором Олімпійського комітету РФ. Крім цього, країна використовує інші методи нечесної конкуренції – за час війни з Україною вона вбила 184 українськи х спортсменів. Вони тепер не зможуть поборотися за медалі на Олімпіадах.

Російські спортсмени є інструментом кремлівського режиму, який допомагає путінізму розпалювати війну по всьому світу. Олімпійці РФ несуть і свою частку відповідальності за війни Кремля.

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Теги: росія спорт Європарламент Міноборони путін путінський режим Міноборони РФ російські спортсмени розслідування

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