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Глава МОК звинуватив Україну у тиску на організаторів Олімпіади-2024

glavcom.ua
Глава МОК звинуватив Україну у тиску на організаторів Олімпіади-2024
Скандал щодо участі росіян та білрусів у Олімпійських іграх триває
фото:https://olympics.com

Глава МОК хвилюється за те, що може бути порушена Олімпійська хартія

Голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах дорікнув Національному олімпійському комітету України у тому що він тисне спортивні організації з питання допуску росіян на турніри. Його заяву цитує Reuters.

«Лист вашим колегам з НОК, міжнародним федераціям, членам МОК та майбутнім організаторам Олімпійських ігор, чинить на них тиск, у спробі публічно вплинути на прийняття ними рішень, було сприйнятий переважною більшістю з них як щось, як мінімум, вкрай сумне», – заявив він. Бах додав, що кожен НОК зобов'язаний дотримуватися основних принципів Олімпійської хартії, а бойкот їх порушить.

Так, ще 26 січня президент НОК України Вадим Гутцайт повідомив, що збірна України може пропустити Олімпіаду в Парижі, якщо в ній братимуть участь збірні Росії та Білорусії. Днем раніше у МОК зазначили, що розглядають можливість індивідуального допуску до змагань атлетів із цих країн. Олімпійські ігри в Парижі мають відбутися з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, національні олімпійські комітети (НОК) семи скандинавських та північно-європейських країн не погодились на участь російських та білоруських спортсменів у міжнародних турнірах.

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Теги: Збірна України Томас Бах президент Вадим Гутцайт олімпійські ігри

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