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Участь росіян та білорусів в Олімпіаді: президент МОК зробив нову заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Участь росіян та білорусів в Олімпіаді: президент МОК зробив нову заяву
Бах заявив, що МОК виконує «мирну місію»
фото з відкритих джерел

Томас Бах: «Уряди не повинні вирішувати, хто може брати участь у якихось спортивних змаганнях»

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що поділяє «горе та людські страждання» українських спортсменів, однак вважає, що низка західних політиків забагато втручаються у спорт і, зокрема, щодо допуску російських і білоруських спортсменів на Олімпіаду. Про це повідомляє France 24.

Як сказав Бах у кулуарах чемпіонату світу з лижних перегонів, українські спортсмени «знають, як сильно ми поділяємо їхнє горе, їхні людські страждання, та всі зусилля, які ми докладаємо, щоб допомогти їм» від початку російської агресії проти України.

«Ми серйозно ставимося до проблем прав людини і маємо враховувати їх. Уряди не повинні вирішувати, хто може брати участь у якихось спортивних змаганнях, тому що це покладе край міжнародним спортивним змаганням, чемпіонатам світу та Олімпійським іграм, якими ми їх знаємо», — сказав він.

Бах також заявив, що МОК виконує «мирну місію». «Історія покаже, хто більше робить для миру, ті, хто намагається тримати лінії відкритими та спілкуватися, або ті, хто хоче ізолювати та розділяти. Наша роль – об'єднувати людей. Ми намагаємося знайти рішення, яке віддає належне місії спорту — об'єднувати, а не сприяти посиленню конфронтації та ескалації», — сказав Бах.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав до бойкоту Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, якщо російським спортсменам буде дозволено взяти у них участь.

Раніше міністр спорту і туризму Польщі Каміль Бортнічук запропонував Міжнародному олімпійському комітету створити команду біженців для росіян і білорусів

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Теги: історія спорт міністр Томас Бах російські спортсмени Володимир Зеленський розслідування президент МОК Олімпіада

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