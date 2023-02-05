Санкції проти атомної галузі РФ та нові «аргументи» для МОК: звернення Зеленського (відео)

Україна буде тиснути на Росію всіма доступними способами – чи то на полі бою, чи то в санкційний площині, чи то в питанні недопуску спортсменів на змагання

Ворог посилює свої спроби до лютого отримати хоча б «символічну перемогу». Україна чинить опір та єднає міжнародних партнерів навколо питань підтримки нашого війська, енергетики та інших галузей. А щодо участі росіян в паризькій Олімпіаді, то вітчизняні дипломати знайшли цікаве рішення: запропонували оцінити репутаційні ризики не самому Міжнародному олімпійському комітету (МОК), а світовим брендам, які його спонсорують. Про це у неділю розповів президент України у своєму вечірньому зверненні.

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Російський «НЕмирний атом» під санкціями

Сьогодні Україна ввела в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо санкцій проти атомної галузі Росії. «Це не останнє рішення щодо цієї їхньої галузі. Сенс наших кроків також у тому, щоб підтримати зусилля наших дипломатів по розширенню глобальних санкцій на цю частину російської машини агресії», – наголосив президент.

Він нагадав, що РФ – це єдина держава у світі, яка дозволяє своїм військовим обстрілювати атомні станції та використовувати АЕС як прикриття для обстрілів. Російські ракети неодноразово йшли за траєкторіями над ядерними об’єктами України.

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«Також держава-терорист використовує атомну галузь як один з елементів зовнішньої експансії для тиску на інші держави, для створення відповідних загроз суверенітету інших держав. Усе це достатні причини, щоб і атомна галузь Росії була під глобальними санкціями. І ми працюємо над цим із нашими партнерами», – заявив Зеленський.

Як МОК мовчить, поговоримо з його спонсорами

Україна продовжує «марафон чесності», аби не допустити використання Кремлем світового спорту та олімпійського руху для своєї пропаганди. «Представникам держави-терориста не місце на Олімпіаді та міжнародних турнірах. Україна направила відповідні листи компаніям, які найбільше підтримують Міжнародний олімпійський комітет. Це великі міжнародні компанії, які точно зацікавлені в тому, щоб їхню репутацію, підтримку не використали заради пропаганди війни», – розповів голова держави.

Ситуація в енергетиці

Володимир Зеленський окремо подякував всім тим, хто нині залучений до ліквідації наслідків енергетичної аварії в Одеській області. За словами президента, відновлювальні роботи тривають цілодобово. Станом на цей час без електропостачання – сотні тисяч людей в Одеському регіоні.

«До російського терору таких проблем з електрикою на Одещині та в інших регіонах держави в принципі не могло бути. Зараз же для забезпечення нормальної роботи енергосистеми потрібні надзвичайні зусилля», – сказав Зеленський.

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Він також розповів про роботу з міжнародними партнерами щодо стабілізації ситуації у вітчизняній енергетиці. Цього тижня країна отримала підтримку від ЄС.

Є успіхи й у реалізації енергоощадних ініціатив. «Тільки за один цей тиждень люди вже отримали перший мільйон LED-ламп в обмін на енерговитратні лампи розжарювання. Понад 800 тисяч заявок за цією програмою вже є в «Дії», тобто це максимально зручно. Коли ми повністю реалізуємо програму – а це 30 мільйонів LED-ламп, – це дасть помітну економію споживання», – поділився президент.

Росіяни та їх лютневий «символізм»

Запеклі бої йдуть на Донеччині. Голова держави підкреслив, що нині збільшується тиск на різних напрямках фронту, а також тиск в інформаційному полі. Зеленський здогадується, в чому причина.

«Вже є багато повідомлень про те, що окупанти хочуть зробити в лютому щось символічне. Спробувати відігратися за їхні торішні поразки… Але хоч би як було тяжко та хоч би яким був тиск, ми маємо вистояти. Маємо використовувати й використовуємо кожен день і кожен тиждень, щоб посилювати наш захист на фронті, щоб зміцнювати наші міжнародні позиції, щоб збільшувати тиск на Росію й давати нашим людям нові можливості пройти цей важкий час», – акцентував Володимир Зеленський.