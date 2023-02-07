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Сім європейських країн виступили проти участі росіян у турнірах

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Сім європейських країн виступили проти участі росіян у турнірах
Олімпійські комітети європейських країн заперечили участь Росії та Білорусі у наступних Олімпійських іграх
фото:www.rbc.ua

Ще сім європейських країн рішучо виступили проти участі росіян у міжнародних спортивних змаганнях

Національні олімпійські комітети (НОК) семи скандинавських та північно-європейських країн не погодились на участь російських та білоруських спортсменів у міжнародних турнірах. Про це повідомляється на сайті Олімпійського комітету Швеції 

Під заявою підписалися НОК Норвегії, Швеції, Данії, Фінляндії, Ісландії, Гренландії, а також Фарерських островів. На їхню думку, росіян не можна допускати через ситуацію в Україні. Зазначається, що листа було направлено до Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Ще 3 лютого міністри спорту Польщі, Литви та Латвії закликали МОК не допускати росіян до міжнародних турнірів. На думку польської сторони, 40 країн виступають проти участі країни у змаганнях.

25 січня МОК заявив, що розглядає можливість індивідуального допуску до змагань для російських та білоруських атлетів. Наголошувалося, що шанс отримати дозвіл на виступ на міжнародних турнірах зможуть лише атлети, які не підтримували проведення спецоперації в Україні та не порушували антидопінгові правила.

Нагадаємо, одразу кілька  відомих представників збірної Норвегії з біатлону не підтримують повернення росіян та білорусів на міжнародну арену. Лижниці зі Швеції  також відреагували на недавній заклик Міжнародного олімпійського комітету (МОК) до спортивних федерацій допустити російських та білоруських спортсменів на змагання.

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Теги: Володимир Кличко правила спорт росія Олімпіада російські спортсмени МОК

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