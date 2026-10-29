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Москва отримала Чемпіонат світу з важкої атлетики: що відомо про скандальне рішення

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Москва отримала Чемпіонат світу з важкої атлетики: що відомо про скандальне рішення
Росія вперше з початку повномасштабного вторгнення отримала право на проведення офіційного міжнародного турніру
фото: IWF

Журналіст «Главкома» пояснив, чому Росія отримала право на проведення важливого турніру

Міжнародна федерація важкої атлетики обрала Москву містом-господарем Чемпіонату світу 2030 року. Про те, як країна-агресорка отримала міжнародний турнір, в ефірі «Єдиних новин» розповів журналіст-розслідувач «Главкома» Артем Худолєєв.

Таймлайн скандального рішення

За його словами, ситуація з допуском представників Росії та Білорусі на міжнародну арену помітно погіршилася після того, як торік Міжнародний олімпійський комітет очолила Кірсті Ковентрі. Спершу росіян і білорусів почали активніше допускати як «нейтральних атлетів». Цього року МОК ухвалив рішення, що їх можна допускати під національними прапорами, на що радо погодилися міжнародні федерації.

«Тобто вони рекомендували, і міжнародні федерації послухали», – зазначив Артем Худолєєв. Він назвав ганебним випадком те, що тепер Чемпіонат світу віддали країні-агресорці. При цьому невідомо, хто конкретно підтримав московську заявку і за якою логікою ухвалювалося подібне рішення. Зокрема, журналіст ствердує, що федерація цілеспрямовано приховує інформацію та ухвалює рішення закрито.

Подібна ситуація траплялася і щодо допуску нейтральних атлетів: Худолєєв звертався до федерації з доказами, що російські важкоатлетки незаконно відвідували анексований Крим і тому не можуть вважатися нейтральними, але International Weightlifting Federation все одно визнала їх такими, що можуть брати участь. Такою самою логікою організація керувалася, коли допускала й російських військових.

Як співпрацювати з подібними організаціями?

Худолєєв називає міжнародну федерацію важкої атлетики дуже проросійською. За його словами, інші федерації під час нагородження дозволяють українцям не бути присутніми, коли лунає гімн Росії чи присутній російський прапор. Натомість ця федерація зобов'язує українців бути на церемонії й погрожує дискваліфікацією та забиранням медалей. 

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Працювати з такими структурами Україні надзвичайно складно. Оскільки вони є громадськими організаціями, то вони нікому не підконтрольні й не звітують, а держави не мають на них прямого законного впливу. Натомість, за словами журналіста, на них впливає Росія за допомогою корупції. Закликати такі організації до моралі дуже важко.

Також вони не відповідають на запити ЗМІ та міжнародних організацій. Журналіст «Главкома» припускає, що їхні керівники розуміють: частина рішень не є надто моральною й законною, тому їх і приховують.

Як приклад подібної організації Худолєєв навів Міжнародну федерацію боротьби, яку очолює серб Ненад Лалович. За словами журналіста, його колеги з видання «Трибуна» знайшли у Лаловича російський паспорт. «Як на нього можна впливати, на серба з російським паспортом?» – риторично запитав Худолєєв.

Чи вплине цей Чемпіонат світу на відбір на Олімпіаду-2032?

Міністр спорту Матвій Бідний назвав московський чемпіонат частиною відбору на Олімпіаду 2032 року. Артем Худолєєв уточнив: система кваліфікації на Ігри 2032-го в важкій атлетиці стане відома лише після Олімпіади 2028 року. Однак оскільки Чемпіонат 2026 року є відбірковим до Ігор 2028-го, то за аналогією чемпіонат 2030-го може впливати на кваліфікацію до Ігор-2032, але це достеменно невідомо.

Якщо ж турнір таки стане кваліфікаційним, а українці не поїдуть, дехто з атлетів може не набрати достатньо результатів для виходу на Олімпіаду. Тому, на його думку, Україні вже зараз треба робити все, щоб чемпіонат не впливав на олімпійський відбір або щоб Росія взагалі його не приймала.

Нагадаємо, що Україна вимагає забрати у Росії право на проведення Чемпіонату світу з важкої атлетики

Теги: чемпіонат світу Кірсті Ковентрі Матвій Бідний важка атлетика

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