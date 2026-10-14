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Українська важкоатлетка була змушена стояти на п'єдесталі під час виконання гімну Білорусі: деталі скандалу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Українська важкоатлетка була змушена стояти на п'єдесталі під час виконання гімну Білорусі: деталі скандалу
Поліна Кононченко продемонструвала принципову позицію щодо представниці Білорусі
фото: Федерація важкої атлетики України

Поліна Кононченко опинилася у неприємній ситуації під час святкування своєї бронзової медалі 

Українська важкоатлетка Поліна Коноченко, яка стала бронзовою призеркою Чемпіонату Європи серед юніорів, не могла покинути п'єдестал під час того, як лунав гімн Білорусі, через жорсткі правила Міжнародної та Європейської федерації легкої атлетики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію важкої атлетики України

Поліна Кононченко, яка виступала у ваговій категорії до 57 кг, посіла третє місце у двоборстві на континентальній першості в Албанії завдяки блискучому виступу у поштовху, де українка стала другою, відставши від переможниці виду на один кілограм. Однак виступ нашої важкоатлетки був затьмарений неприємною подією: перемогу в цій категорії здобула білоруска Євгенія Ільїна. 

Через це на церемонії нагородження Коноченко довелося слухати гімн Білорусі, адже керівні органи важкої атлетики з радістю допустили росіян, не приховуючи своїх політичних поглядів. Ба більше, їхніми правилами заборонено самовільно лишати п'єдестал під час церемонії нагородження, що може каратися серйозними санкціями. Українці все ж вдалося знайти вихід з цієї ситуації: вона закрила очі руками та схилила голову, показавши своє ставлення до переможниці змагань. 

Федерація важкої атлетики України прояснила у своїх соціальних мережах деталі скандального інциденту. «Федерація важкої атлетики України підтримує Поліну. Її присутність на п’єдесталі була частиною спортивного протоколу й не означає підтримки держави, яка сприяє збройній агресії російської федерації проти України, або схвалення використання її державної символіки на міжнародних змаганнях.

Вважаємо неприпустимим ставити українських спортсменів перед вибором між дотриманням процедури нагородження та власною гідністю. Відповідальність за створення таких умов лежить на міжнародних спортивних організаціях, які допускають представників росії та білорусі до змагань під державними прапорами й із виконанням державних гімнів», – зазначили на сторінці Федерації у Фейсбук. 

Нагадаємо, що ЗСУ на фронті ліквідували чемпіона Європи з важкої атлетики Сослана Гаглоєва

Теги: важкоатлетка важка атлетика спорт чемпіонат Європи

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