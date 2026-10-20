Головна Спорт Ще більше про спорт
search button user button menu button

Футзальна збірна України розтрощила Естонію на старті відбору до Чемпіонату світу

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Футзальна збірна України розтрощила Естонію на старті відбору до Чемпіонату світу
Українська збірна оформила розгром
фото: Асоціація футзалу України

«Синьо-жовті» переможно розпочали перегони за путівкою на Мундіаль

Національна команда України з футзалу розгромно переграла збірну Естонії (9:2) у кваліфікації до Чемпіонату світу 2028. Про це повідомляє «Главком».

Підопічні Олександра Косенка швидко взялися до справи. Повели «синьо-жовті» після першої же атаки – Абакшин зіграв на добиванні після удару Корсуна. Проте, балтійці відразу відповіли голом Внукова прямим пострілом зі штрафного.

Цей епізод неабияк розгнівав збірну України. До кінця першого тайму команда Косенка оформила ще шість голів. Спершу Микитюк реалізував вихід віч-на-віч із кіпером, а Семенченко відправив м'яч у дальню «дев'ятку» після обіграшу оборонця.

Згодом Абакшин відправив м'яч у незахищені ворота, коли Естонія випустила додатково польового футзаліста. Після цього балтійська збірна відквитала один гол. Мянні прострілив із ауту, а м'яч від Шведа відлетів за лінію.

На другий пропущений «синьо-жовті» відреагували як належить. Микитюк результативно зіграв другим темпом в атаці за участі Шотурми. Пізніше Абакшин замкнув передачу Семенченка. Згодом Чернявський завершив голом «стінку» з Первєєвим.

У другій половині збірна України забила ще два м'ячі без відповіді. Спершу Данилюк перекинув м'яч над воротарем. А потім Приходько скористався вільним ударом – 9:2 у підсумку.

Команда Косенка опинилися нагорі групи 9 відбору. Наступний матч «синьо-жовті» зіграють 10 листопада проти збірної Словаччини. Переможець групи гарантовано вийде в елітний раунд кваліфікації.

Чемпіонат світу 2028. Кваліфікація, основний раунд

Естонія – Україна – 2:9

  • Голи: Внуков, 01:53, Швед, 12:15 (автогол) – Абакшин, 00:34, 12:05, 17:24, Микитюк, 09:43, 14:34, Семенченко, 10:55, Чернявський, 19:56, Данилюк, 25:13, Приходько, 31:14

Standings provided by Sofascore

До слова, нещодавно молодіжна збірна України розписала нічию з Албанією у спарингу. «Синьо-жовті» пропустили першими. У другому таймі Талпа та Богданов перевернули матч, але на останній хвилинці балканці зрівняли рахунок.

Нагадаємо, раніше збірна України U-21 втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027. Переможний м'яч оформив Пищур. «Синьо-жовті» фінішували третіми в групі.

Читайте також:

Теги: чемпіонат світу Збірна України футзал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Команди зустрілись у польському місті Бельсько-Бяла
Жіноча збірна України з футзалу знищила Бельгію у матчі кваліфікації Євро-2027
8 жовтня, 18:52
Денис Овсянніков став до керма «Атлетіка»
Віцечемпіон України з футзалу визначився з новим головним тренером
16 вересня, 16:59
На команду Олександра Золотухіна цього тижня чекає ще дві гри кваліфікації Євро-2027
Жіноча збірна України з футзалу поступилась Норвегії у відборі Євро-2027
7 жовтня, 19:13
Команда Олександра Косенка повертається до виступів
Збірна України викликала 15 футзалістів на відбір до Чемпіонату світу
10 жовтня, 14:37
Олександр Косенко очолив національну команду у 2014 році
Головний тренер збірної України з футзалу Косенко поділився очікуваннями від кваліфікації ЧС-2028
16 жовтня, 18:23
Збірна України на минулому ЧЄ завершила виступи на стадії 1/4 фіналу
Збірна України з футзалу зіграла внічию з Латвією у товариському матчі
16 жовтня, 22:41
Арсеній Батагов у таборі олімпійської збірної України
Кандидат до збірної України зазнав чергової травми – джерело
Вчора, 16:59
Люка Ернандес вітає Іллю Забарного з першим у сезоні голом
Забарний з переломним голом потрапив до символічної туру збірної чемпіонату Франції
Вчора, 18:44
Олександр Зінченко займатиметься в знайомих умовах
Лідер збірної України повернувся в колишній клуб із важливим нюансом – ЗМІ
Сьогодні, 15:30

Ще більше про спорт

Футзальна збірна України розтрощила Естонію на старті відбору до Чемпіонату світу
Футзальна збірна України розтрощила Естонію на старті відбору до Чемпіонату світу
Російська автомобільна федерація веде незаконну діяльність на окупованих територіях України: деталі
Російська автомобільна федерація веде незаконну діяльність на окупованих територіях України: деталі
Польща оштрафувала і видворила російських каратистів, які приїхали на Чемпіонат світу
Польща оштрафувала і видворила російських каратистів, які приїхали на Чемпіонат світу
Рубановський та Чиняков тріумфально виступили на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики U23
Рубановський та Чиняков тріумфально виступили на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики U23
Захарова істерично відреагувала на недопуск до Чемпіонату світу прихильниць Путіна
Захарова істерично відреагувала на недопуск до Чемпіонату світу прихильниць Путіна
Керівник російського спорту взяв участь у заході організації, яка створила загін для участі у війні
Керівник російського спорту взяв участь у заході організації, яка створила загін для участі у війні

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
84K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
67K
Німецькі депутати ухвалили резолюцію проти військової допомоги Україні
56K
Зеленський відповів на пропозицію вивести ЗСУ з Донбасу заради миру

Новини

Яке релігійне свято відзначається 21 жовтня 2026: традиції та молитва
Сьогодні, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua