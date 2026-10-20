Футзальна збірна України розтрощила Естонію на старті відбору до Чемпіонату світу

«Синьо-жовті» переможно розпочали перегони за путівкою на Мундіаль

Національна команда України з футзалу розгромно переграла збірну Естонії (9:2) у кваліфікації до Чемпіонату світу 2028. Про це повідомляє «Главком».

Підопічні Олександра Косенка швидко взялися до справи. Повели «синьо-жовті» після першої же атаки – Абакшин зіграв на добиванні після удару Корсуна. Проте, балтійці відразу відповіли голом Внукова прямим пострілом зі штрафного.

Цей епізод неабияк розгнівав збірну України. До кінця першого тайму команда Косенка оформила ще шість голів. Спершу Микитюк реалізував вихід віч-на-віч із кіпером, а Семенченко відправив м'яч у дальню «дев'ятку» після обіграшу оборонця.

Згодом Абакшин відправив м'яч у незахищені ворота, коли Естонія випустила додатково польового футзаліста. Після цього балтійська збірна відквитала один гол. Мянні прострілив із ауту, а м'яч від Шведа відлетів за лінію.

На другий пропущений «синьо-жовті» відреагували як належить. Микитюк результативно зіграв другим темпом в атаці за участі Шотурми. Пізніше Абакшин замкнув передачу Семенченка. Згодом Чернявський завершив голом «стінку» з Первєєвим.

У другій половині збірна України забила ще два м'ячі без відповіді. Спершу Данилюк перекинув м'яч над воротарем. А потім Приходько скористався вільним ударом – 9:2 у підсумку.

Команда Косенка опинилися нагорі групи 9 відбору. Наступний матч «синьо-жовті» зіграють 10 листопада проти збірної Словаччини. Переможець групи гарантовано вийде в елітний раунд кваліфікації.

Чемпіонат світу 2028. Кваліфікація, основний раунд

Естонія – Україна – 2:9

Голи: Внуков, 01:53, Швед, 12:15 (автогол) – Абакшин, 00:34, 12:05, 17:24, Микитюк, 09:43, 14:34, Семенченко, 10:55, Чернявський, 19:56, Данилюк, 25:13, Приходько, 31:14

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До слова, нещодавно молодіжна збірна України розписала нічию з Албанією у спарингу. «Синьо-жовті» пропустили першими. У другому таймі Талпа та Богданов перевернули матч, але на останній хвилинці балканці зрівняли рахунок.

Нагадаємо, раніше збірна України U-21 втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027. Переможний м'яч оформив Пищур. «Синьо-жовті» фінішували третіми в групі.