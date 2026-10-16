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Івженко стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики серед молоді

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Івженко стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики серед молоді
З сумою 215 кг Івженко перемогла у двоборстві

Івженко тріумфувала у ваговій категорії до 61 кг

Ольга Івженко стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики серед молоді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UkrSportBase.

Івженко тріумфувала у ваговій категорії до 61 кг.

Івженко посіла перше місце у обох вправах. У ривку з результатом 94 кг, а у поштовху – 121 кг.

З сумою 215 кг українка перемогла у двоборстві та з трьома золотими нагородами стала абсолютною чемпіонкою Європи U23.

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги. 

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

Нагадаємо, українські борчині зібрали комплект нагород за підсумками першої частини фіналів на Чемпіонаті світу U23

Аліна Філіпович здобула золоту нагороду. Українка стала чемпіонкою світу у вазі до 59 кг, здолавши у фіналі представницю Азербайджану.

У категорії до 50 кг до фіналу вийшла Аїда Керимова. У підсумку вона завоювала срібну медаль.

У поєдинку за третє місце у категорії до 76 кг перемогла і стала бронзовою призеркою Надія Соколовська.

Теги: важка атлетика спорт

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