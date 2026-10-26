Головна Спорт Ще більше про спорт
search button user button menu button

Україна вимагає забрати у Росії право на проведення Чемпіонату світу з важкої атлетики

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Україна вимагає забрати у Росії право на проведення Чемпіонату світу з важкої атлетики
Матвій Бідний: Поки Росія продовжує війну проти України, проведення міжнародних змагань на її території неприпустиме
фото: Fb Матвія Бідного

Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) віддала Москві Чемпіонат світу 2030

Україна готує звернення до Міжнародної федерації важкої атлетики та Міжнародного олімпійського комітету щодо рішення надати Росії право провести Чемпіонат світу 2030 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Facebook очільника Мінмолодьспорту Матвія Бідного.

«Готуємо офіційні звернення до Міжнародної федерації важкої атлетики та Міжнародного олімпійського комітету щодо ганебного рішення надати Росії право провести Чемпіонат світу 2030 року.

Ми закликаємо переглянути це рішення та провести новий, прозорий відбір країни, яка прийматиме чемпіонат.

Я порушу це питання також з нашими міжнародними партнерами, зокрема на найближчих офіційних подіях із міністрами спорту країн Ради Європи та ЄС. Прагнемо консолідувати міжнародну позицію – закликаємо міжнародну спортивну спільноту публічно виступити проти проведення Чемпіонату в Росії», – написав Бідний.

Він також наголосив, що для Кремля такий чемпіонат стане інструментом пропаганди та політичної реабілітації Путіна.

«Поки Росія продовжує війну проти України, проведення міжнародних змагань на її території неприпустиме. Особливо цинічним це рішення є зараз, коли напередодні зими Росія посилює удари по українських містах та енергетиці, вбиває людей і погрожує Європі.

І на цьому тлі міжнародна федерація пропонує світовій спортивній спільноті зібратися в Москві, звідки віддають накази про ці злочини. Фактично закрити на них очі. Для Кремля такий чемпіонат стане інструментом пропаганди та політичної реабілітації Путіна.

Це небезпечний сигнал, що країна може продовжувати війну й водночас повертатися до міжнародного спорту. Це заохочення безкарності та зневага до принципів, які світовий спорт має захищати. Ми використаємо всі доступні механізми та надалі працюватимемо з міжнародними партнерами, щоб закликати не проводити цей чемпіонат в Росії», – написав Бідний.

Нагадаємо, Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) віддала Москві право на проведення Чемпіонату світу 2030.

Теги: Матвій Бідний важка атлетика спорт росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ковтун (ліворуч) і Марінов (праворуч) здобули срібло і бронзу Чемпіонату світу зі спортивної гімнастики
Одіозний гімнаст Ілля Ковтун взяв участь у фотосесії з росіянином, який підтримує війну
Вчора, 20:46
Поїздка до Росії може відбутися наступного дня після переговорів в Осло
Посланці Трампа планують домогтися від Путіна поступки ще в одному питанні – NYT
20 жовтня, 19:12
Зеленський зазначив, що українським військовим вдається стабілізувати фронт попри значні втрати російської армії
«Найбільші за весь період»: Зеленський повідомив про втрати Росії на фронті
15 жовтня, 05:10
Українська армія розпочала операцію в Курській області в серпні 2024 року
Хто віддав наказ наступати на Курщину? Сирський розкрив деталі операції
13 жовтня, 18:58
В Іркутській області Росії після смерті 28-річної співробітниці протичумного інституту госпіталізували 189 людей
Підозра на чуму у РФ. Центр громадського здоров'я оцінив ризик для України
6 жовтня, 19:27
Російське вугілля втратило позиції на ключових світових ринках
Росія втратила місце серед найбільших постачальників вугілля
5 жовтня, 06:25
Російський диктатор Путін
Як Путін планує поставити Європу на коліна і позбавити Україну грошей
30 вересня, 08:49
Російські активи Metro перейшли під новий контроль
Путін забрав російські активи Metro: хто отримав контроль над мережею
28 вересня, 19:01
«Рудь» – виробник морозива та інших заморожених продуктів із Житомира
Росія знищила склад відомого виробника морозива
27 вересня, 02:36

Ще більше про спорт

Україна вимагає забрати у Росії право на проведення Чемпіонату світу з важкої атлетики
Україна вимагає забрати у Росії право на проведення Чемпіонату світу з важкої атлетики
Одіозний гімнаст Ілля Ковтун взяв участь у фотосесії з росіянином, який підтримує війну
Одіозний гімнаст Ілля Ковтун взяв участь у фотосесії з росіянином, який підтримує війну
«За гроші штурмуємо міста». Російський бобслеїст доєднався до армії РФ
«За гроші штурмуємо міста». Російський бобслеїст доєднався до армії РФ
Росія стала господаркою Чемпіонату світу з важкої атлетики
Росія стала господаркою Чемпіонату світу з важкої атлетики
Українська дзюдоїстка засвітилася в обіймах росіянина, який підтримує війну
Українська дзюдоїстка засвітилася в обіймах росіянина, який підтримує війну
Українець Чепурний зупинився за крок від подіуму Чемпіонату світу зі спортивної гімнастики
Українець Чепурний зупинився за крок від подіуму Чемпіонату світу зі спортивної гімнастики

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 жовтня 2026
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
136K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
65K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком
61K
Китай відреагував на пропозицію Путіна провести переговори з Трампом і Сі

Новини

Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Вчора, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
Вчора, 06:00
Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва
24 жовтня, 22:00
Перехід на зимовий час: відколи й чому переводять годинник та як це впливає на здоровʼя
24 жовтня, 09:30

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua