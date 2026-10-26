Україна вимагає забрати у Росії право на проведення Чемпіонату світу з важкої атлетики

Матвій Бідний: Поки Росія продовжує війну проти України, проведення міжнародних змагань на її території неприпустиме

Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) віддала Москві Чемпіонат світу 2030

Україна готує звернення до Міжнародної федерації важкої атлетики та Міжнародного олімпійського комітету щодо рішення надати Росії право провести Чемпіонат світу 2030 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Facebook очільника Мінмолодьспорту Матвія Бідного.

«Готуємо офіційні звернення до Міжнародної федерації важкої атлетики та Міжнародного олімпійського комітету щодо ганебного рішення надати Росії право провести Чемпіонат світу 2030 року.

Ми закликаємо переглянути це рішення та провести новий, прозорий відбір країни, яка прийматиме чемпіонат.

Я порушу це питання також з нашими міжнародними партнерами, зокрема на найближчих офіційних подіях із міністрами спорту країн Ради Європи та ЄС. Прагнемо консолідувати міжнародну позицію – закликаємо міжнародну спортивну спільноту публічно виступити проти проведення Чемпіонату в Росії», – написав Бідний.

Він також наголосив, що для Кремля такий чемпіонат стане інструментом пропаганди та політичної реабілітації Путіна.

«Поки Росія продовжує війну проти України, проведення міжнародних змагань на її території неприпустиме. Особливо цинічним це рішення є зараз, коли напередодні зими Росія посилює удари по українських містах та енергетиці, вбиває людей і погрожує Європі.

І на цьому тлі міжнародна федерація пропонує світовій спортивній спільноті зібратися в Москві, звідки віддають накази про ці злочини. Фактично закрити на них очі. Для Кремля такий чемпіонат стане інструментом пропаганди та політичної реабілітації Путіна.

Це небезпечний сигнал, що країна може продовжувати війну й водночас повертатися до міжнародного спорту. Це заохочення безкарності та зневага до принципів, які світовий спорт має захищати. Ми використаємо всі доступні механізми та надалі працюватимемо з міжнародними партнерами, щоб закликати не проводити цей чемпіонат в Росії», – написав Бідний.

Нагадаємо, Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) віддала Москві право на проведення Чемпіонату світу 2030.