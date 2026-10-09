Головна Спорт Ще більше про спорт
search button user button menu button

Яків Хаммо розповів, з яким настроєм підходить до Чемпіонату світу 2026 з дзюдо

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Яків Хаммо розповів, з яким настроєм підходить до Чемпіонату світу 2026 з дзюдо
Яків Хаммо є одним з лідерів українського дзюдо
фото: EJU

Дворазовий призер світових першостей вийде на татамі уже завтра, 10 жовтня

Український дзюдоїст Яків Хаммо в інтерв'ю «Главкому» розповів, які ставить перед собою завдання на Чемпіонат світу 2026, який триває в азербайджанському Баку. 

«Я не люблю їхати на Чемпіонат світу просто для участі. Якщо вже виходжу на татамі, то хочу боротися за медаль і за найвище місце. Але зараз для мене важливо не забігати наперед. Треба проходити сутичку за сутичкою, не поспішати, не форсувати події, правильно виконувати свою роботу і те, що ми напрацювали на тренуваннях. А результат уже покаже татамі», – поділився Хаммо «Главкому». 

Титулований український дзюдоїст також розповів, яка медаль світових першостей йому запам'яталася найбільше. «Напевно, перша (у 2015 році на світовій першості в Астані – «Главком»). Тому що перша медаль Чемпіонату світу – це особливе відчуття. Ти молодий, виходиш проти найсильніших спортсменів світу і в якийсь момент розумієш, що вже сам перебуваєш серед них.

Це було підтвердженням того, що вся робота до цього була недаремною. Хоча, звичайно, кожна медаль має свою історію і пов’язана з окремим періодом мого життя», – сказав Хаммо. 

Згадуючи цю медаль, дзюдоїст також розповів, завдяки чому йому вдалося піднятися на п'єдестал Чемпіонату світу у 21 рік. «Тут дуже велика заслуга моїх тренерів. Євген Подолякін, дуже досвідчений і тямущий тренер, який багато мені дав на початку. Величезну роль у моєму становленні також відіграв Станіслав Миколайович Логошенко. А вже потім усе це, можна сказати, відшліфував Петро Олексійович Кудрявцев.

Тому той ранній результат не був випадковістю. За ним стояли роки роботи, сильна тренерська школа і правильне спортивне виховання. Ну і, звичайно, моє власне бажання боротися та перемагати. Я досить рано опинився серед дорослих і не боявся виходити проти більш досвідчених спортсменів», – згадав Яків Хаммо. 

Нагадаємо, що титулований дзюдоїст розповів щемливу історію про свого дідуся, який лишився в Донецьку

Теги: чемпіонат світу Яків Хаммо дзюдо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Ще більше про спорт

Україна та Польща ризикують зіграти з Росією на Чемпіонаті світу з волейболу
Україна та Польща ризикують зіграти з Росією на Чемпіонаті світу з волейболу
Яків Хаммо розповів, з яким настроєм підходить до Чемпіонату світу 2026 з дзюдо
Яків Хаммо розповів, з яким настроєм підходить до Чемпіонату світу 2026 з дзюдо
Загрожує пропуск Чемпіонату світу: Нідерланди відмовляються давати візи прихильницям Путіна
Загрожує пропуск Чемпіонату світу: Нідерланди відмовляються давати візи прихильницям Путіна
Титулований дзюдоїст розповів щемливу історію про свого дідуся, який лишився в Донецьку
Титулований дзюдоїст розповів щемливу історію про свого дідуся, який лишився в Донецьку
Екстренер збірної США з гімнастики отримав пожиттєве відсторонення від спорту
Екстренер збірної США з гімнастики отримав пожиттєве відсторонення від спорту
Чемпіонка світу з художньої гімнастики відмовилася від громадянства Росії
Чемпіонка світу з художньої гімнастики відмовилася від громадянства Росії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 жовтня 2026
117K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
100K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
80K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
72K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
7 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua